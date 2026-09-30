Partidos de hoy 30 de septiembre de 2026 y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia como el duelo más atractivo de la jornada

Los duelos de este 30 de septiembre | Claro Sports

El fútbol internacional mantiene actividad este miércoles 30 de septiembre de 2026 con una agenda que incluye amistosos de selecciones, MLS, fútbol centroamericano y la Liga Dimayor de Colombia. La jornada comenzará desde la madrugada y se extenderá hasta la noche con partidos en diferentes regiones.

Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre Argentina y Bolivia, además del compromiso de la MLS entre New York Red Bulls y St. Louis. También habrá actividad en El Salvador y Colombia, con Atlético Nacional y Junior como uno de los partidos que cerrarán la cartelera.

La actividad comenzará desde la 01:00 horas, tiempo del centro de México, con el amistoso entre Fiji y Nueva Caledonia. Más tarde llegarán los encuentros de selecciones europeas, sudamericanas y africanas, mientras que la MLS tendrá presencia durante la tarde.

MÁS INFORMACIÓN: Un cabezazo de Víctor Guzmán rescata el segundo empate en la Era Márquez

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 30 de septiembre

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Amistosos internacionales

Fiji vs Nueva Caledonia | 01:00 horas

Botsuana vs Mozambique | 08:00 horas

Lituania vs Andorra | 10:00 horas

Argentina vs Bolivia | 18:00 horas | ViX Premium

El encuentro entre Argentina y Bolivia será uno de los principales compromisos internacionales del día. Ambas selecciones tendrán actividad en una jornada de preparación que también incluirá partidos en Europa, África y Oceanía.

MÁS INFORMACIÓN: Rafa Márquez defiende su apuesta por los jóvenes tras el empate ante Perú

MLS

New York Red Bulls vs St. Louis | 17:30 horas | Apple TV

La MLS tendrá un solo encuentro dentro de la agenda de este miércoles. New York Red Bulls recibirá a St. Louis en un partido que podrá seguirse a través de Apple TV.

Liga de El Salvador

Águila vs Inter | 15:00 horas

Alianza vs Platense | 18:00 horas

El fútbol salvadoreño tendrá dos encuentros durante la jornada. Águila abrirá la actividad frente a Inter, mientras que Alianza y Platense se medirán durante la noche.

Liga Dimayor

Atlético Nacional vs Junior | 19:00 horas

El fútbol colombiano también tendrá presencia en la cartelera del miércoles. Atlético Nacional recibirá a Junior en uno de los encuentros más relevantes de la Liga Dimayor y será el último partido programado dentro de la agenda presentada para este 30 de septiembre.

La actividad del día comenzará desde la madrugada con Fiji vs Nueva Caledonia y se extenderá hasta las 19:00 horas con Atlético Nacional vs Junior. Argentina vs Bolivia, New York Red Bulls vs St. Louis y el duelo de la Liga Dimayor aparecen entre las principales opciones para seguir fútbol durante este miércoles 30 de septiembre.

Te puede interesar: