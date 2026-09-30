Partidos de hoy 30 de septiembre de 2026 y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes
La Selección Argentina enfrenta a Bolivia como el duelo más atractivo de la jornada
El fútbol internacional mantiene actividad este miércoles 30 de septiembre de 2026 con una agenda que incluye amistosos de selecciones, MLS, fútbol centroamericano y la Liga Dimayor de Colombia. La jornada comenzará desde la madrugada y se extenderá hasta la noche con partidos en diferentes regiones.
Entre los encuentros más destacados aparece el duelo entre Argentina y Bolivia, además del compromiso de la MLS entre New York Red Bulls y St. Louis. También habrá actividad en El Salvador y Colombia, con Atlético Nacional y Junior como uno de los partidos que cerrarán la cartelera.
La actividad comenzará desde la 01:00 horas, tiempo del centro de México, con el amistoso entre Fiji y Nueva Caledonia. Más tarde llegarán los encuentros de selecciones europeas, sudamericanas y africanas, mientras que la MLS tendrá presencia durante la tarde.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 30 de septiembre
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.
Amistosos internacionales
- Fiji vs Nueva Caledonia | 01:00 horas
- Botsuana vs Mozambique | 08:00 horas
- Lituania vs Andorra | 10:00 horas
- Argentina vs Bolivia | 18:00 horas | ViX Premium
El encuentro entre Argentina y Bolivia será uno de los principales compromisos internacionales del día. Ambas selecciones tendrán actividad en una jornada de preparación que también incluirá partidos en Europa, África y Oceanía.
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MLS
- New York Red Bulls vs St. Louis | 17:30 horas | Apple TV
La MLS tendrá un solo encuentro dentro de la agenda de este miércoles. New York Red Bulls recibirá a St. Louis en un partido que podrá seguirse a través de Apple TV.
Liga de El Salvador
- Águila vs Inter | 15:00 horas
- Alianza vs Platense | 18:00 horas
El fútbol salvadoreño tendrá dos encuentros durante la jornada. Águila abrirá la actividad frente a Inter, mientras que Alianza y Platense se medirán durante la noche.
Liga Dimayor
- Atlético Nacional vs Junior | 19:00 horas
El fútbol colombiano también tendrá presencia en la cartelera del miércoles. Atlético Nacional recibirá a Junior en uno de los encuentros más relevantes de la Liga Dimayor y será el último partido programado dentro de la agenda presentada para este 30 de septiembre.
La actividad del día comenzará desde la madrugada con Fiji vs Nueva Caledonia y se extenderá hasta las 19:00 horas con Atlético Nacional vs Junior. Argentina vs Bolivia, New York Red Bulls vs St. Louis y el duelo de la Liga Dimayor aparecen entre las principales opciones para seguir fútbol durante este miércoles 30 de septiembre.