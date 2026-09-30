Menezes asegura salir feliz ante México: “Encontramos tres jugadores que quizá estén en las Eliminatorias mundialistas”

El técnico peruano destacó la paridad de oportunidades ante el Tricolor y explicó el ajuste de posesión de su equipo

Mano Menezes lamentó el error defensivo en el gol de México | Elsa/Getty Images/AFP

Mano Menezes, director técnico de Perú, terminó con conclusiones positivas después del empate 1-1 frente a la Selección Mexicana en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Aunque su equipo dejó escapar la ventaja durante el segundo tiempo, el entrenador aseguró que la Fecha FIFA le permitió encontrar futbolistas que pueden formar parte del próximo proceso de la selección sudamericana.

El estratega brasileño puso el resultado en segundo plano y destacó el avance en la conformación del grupo que tendrá que afrontar los siguientes compromisos oficiales. Menezes aseguró que detectó a tres jugadores con posibilidades de integrar el plantel que disputará las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol en 2027, uno de los principales objetivos de estos partidos de preparación.

“Estoy muy feliz porque encontramos ahí a tres jugadores importantes que van a estar en el grupo de Perú, probablemente para jugar las eliminatorias más adelante”, declaró Menezes después del encuentro. El entrenador no reveló los nombres de los tres futbolistas, pero dejó claro que los dos encuentros de esta Fecha FIFA le permitieron obtener respuestas para la construcción de su equipo.

El técnico también realizó un balance del funcionamiento peruano ante el conjunto dirigido por Rafael Márquez. Menezes consideró que hubo equilibrio en las oportunidades claras de gol, aunque reconoció que su selección cedió parte del control de la pelota como una decisión para reducir riesgos. “Lo que viste fue una paridad muy grande en oportunidades de gol claras. Perdimos un poquito de posesión, es normal. Nosotros entendimos que debíamos renunciar a un poquito de posesión para ganar seguridad. Y el proceso continúa. Eso es lo importante que todos entiendan”, explicó.

Menezes admite error defensivo en el empate de México

Perú estuvo cerca de marcharse de Nueva Jersey con el triunfo, pero Víctor Guzmán apareció en el segundo tiempo para conseguir el 1-1 de la Selección Mexicana. Menezes reconoció que la acción nació de una falla en la marca de su equipo, después de que el defensor mexicano encontrara espacio para rematar dentro del área.

“Marcamos como si fuera un lateral. Y era más bien como un córner corto. El que remató entró libre. Tenemos que cubrir ese espacio. Falta trabajo y continuidad”, reconoció el entrenador peruano, quien diferenció esta acción de otro error cometido por su equipo durante la Fecha FIFA y concedió parte del mérito al Tricolor.

Menezes explicó que las acciones a balón parado forman parte del trabajo previo de las selecciones y que, pese a preparar ese tipo de situaciones, existen momentos en los que la ejecución defensiva falla. “Nosotros antes de esta fecha también hicimos todo eso de pelota quieta, ¿no? Para que suceda. Todos trabajan para eso, todos hacen jugadas ensayadas, elaboradas y a veces eso se escapa”, señaló.

El entrenador también adelantó uno de los aspectos que Perú pretende trabajar durante los siguientes meses: la adaptación para competir en condiciones de altura durante las Eliminatorias de Conmebol. “Queremos jugar en la altura y tenemos que prepararnos para jugar en la altura, así es como funciona”, sostuvo tras el empate contra México.

De acuerdo con Menezes, el siguiente paso llegará en noviembre, cuando Perú tendrá la oportunidad de evaluar cómo responde el plantel bajo esas condiciones. “Ahora en noviembre vamos a estar ahí y vamos a dar una muestra, vamos a sentir cómo nos comportamos ahí. Y estoy seguro de que nos comportaremos bien”, afirmó.

El 1-1 ante la Selección Mexicana dejó a Menezes con información para continuar el proceso peruano. Más allá de perder la ventaja en Nueva Jersey, el técnico encontró tres futbolistas que contempla para las futuras Eliminatorias, detectó aspectos por corregir en la defensa de la pelota detenida y fijó la adaptación a la altura entre los siguientes pasos de Perú.