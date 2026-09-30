Rafa Márquez y el dato que preocupa tras sus dos primeros partidos con la Selección Mexicana
El exzaguero, al momento solo supera los números obtenidos por Ricardo LaVolpe, quien en el 2003 sumó un empate y una derrota en sus primeros dos encuentros
Rafael Márquez todavía no consigue una victoria como entrenador de la Selección Mexicana. Después de sus primeros dos partidos al frente del Tricolor, el balance es de dos empates, un registro que coloca su comienzo como el segundo menos positivo entre los procesos iniciados desde el año 2003.
El equipo mexicano arrancó esta etapa con un 1-1 frente a Colombia y posteriormente repitió el marcador contra Perú. Con dos empates obtenidos, Márquez queda por encima únicamente del registro del argentino Ricardo La Volpe, quien en 2003 comenzó su proceso con una derrota 0-2 ante Argentina y un empate sin goles frente a los cafeteros.
En contraparte, el resto de los 14 entrenadores que tuvieron oportunidad dentro de un proceso concreto con el combinado tricolor desde el año 2000 consiguieron al menos una victoria durante sus primeros dos encuentros al frente de México.
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En el año 2000, Enrique Meza comenzó con triunfos ante Ecuador y Bolivia, mientras que Javier Aguirre, en su primer proceso en el 2001, derrotó a Estados Unidos y posteriormente a Brasil. Hugo Sánchez también ganó sus dos primeros partidos en 2007, frente a Estados Unidos y Venezuela, mientras Sven-Göran Eriksson consiguió victorias ante Honduras y Jamaica en 2008. Tras el sueco, fue el turno nuevamente del ´Vasco’, en el 2009, quien cayó ante El Salvador, pero se impuso a Trinidad y Tobago.
Los siguientes procesos también tuvieron al menos un triunfo en sus dos primeros encuentros. José Manuel de la Torre ganó sus partidos ante Bosnia y Paraguay en 2011; Víctor Manuel Vucetich dividió resultados con Panamá y Costa Rica en 2013, mientras Miguel Herrera consiguió dos victorias frente a Nueva Zelanda en ese mismo año.
Juan Carlos Osorio comenzó en 2015 con triunfos ante El Salvador y Honduras. Gerardo Martino también ganó sus dos primeros compromisos en 2019, contra Chile y Paraguay. En 2023, Diego Cocca venció a Surinam y empató ante Jamaica, mientras Jaime Lozano derrotó a Honduras y Haití.
Primeros dos partidos de los técnicos de México desde el 2000
- Enrique Meza | México 2-0 Ecuador | México 1-0 Bolivia | 2000
- Javier Aguirre | México 1-0 Estados Unidos | Brasil 0-1 México | 2001
- Ricardo La Volpe | México 0-2 Argentina | México 0-0 Colombia | 2003
- Hugo Sánchez | México 2-0 Estados Unidos | México 3-1 Venezuela | 2007
- Sven-Göran Eriksson | México 2-1 Honduras | México 3-0 Jamaica | 2008
- Javier Aguirre | México 1-2 El Salvador | México 2-1 Trinidad y Tobago | 2009
- José Manuel de la Torre | México 2-0 Bosnia | México 3-1 Paraguay | 2011
- Víctor Manuel Vucetich | México 2-1 Panamá | Costa Rica 2-1 México | 2013
- Miguel Herrera | México 5-1 Nueva Zelanda | Nueva Zelanda 2-4 México | 2013
- Juan Carlos Osorio | México 3-0 El Salvador | Honduras 0-2 México | 2015
- Gerardo Martino | México 3-1 Chile | México 4-2 Paraguay | 2019
- Diego Cocca | México 2-0 Surinam | México 2-2 Jamaica | 2023
- Jaime Lozano | México 4-0 Honduras | Haití 1-3 México | 2023
- Javier Aguirre | México 3-0 Nueva Zelanda | Canadá 0-0 México | 2024
- Rafael Márquez | México 1-1 Colombia | México 1-1 Perú | 2026
El antecedente más reciente corresponde a Javier Aguirre en 2024, quien abrió su tercera etapa con una victoria 3-0 ante Nueva Zelanda y posteriormente empató 0-0 frente a Canadá. De esta manera, todos los procesos considerados, salvo los de La Volpe y Márquez, comenzaron con al menos un triunfo en sus primeros dos partidos.
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El registro coloca a Rafael Márquez ante un escenario que todavía puede modificarse en sus siguientes compromisos. Con dos empates en sus primeras presentaciones, el entrenador tiene el segundo peor arranque de un proceso de la Selección Mexicana; sin embargo, para su tercer duelo está ante una oportunidad de oro, ya que buscará su primer triunfo, ahora ante la Selección de los Estados Unidos, en una edición más del ‘Clásico de la Concacaf’.