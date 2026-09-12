Famalicao vs Sporting Lisboa en vivo: horario y dónde ver la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedente

El nuevo equipo del mexicano Pato Salas se enfrenta a uno de los grandes de Portugal

Horario y dónde ver al Famalicao de Pato Salas ante Sporting. | Claro Sports.

Quieren rugir ante un mexicano. Los Leones del Sporting Lisboa vuelven a la actividad en la Primeira Liga en su temporada 2026-2027 cuando visiten al Famalicao del delantero azteca Patricio ‘Pato’ Salas.

El conjunto del Sporting CP viene de ganar 3-1 ante el Galatasaray en su debut en la Champions League de esta temporada por lo que querrán trasladar este éxito europeo al Estadio Municipal de Famalicao para su encuentro ante el equipo local de Pato Salas en el marco de la sexta jornada de la Primeira Liga este domingo 13 de septiembre.

Debido a su mencionado encuentro ante los turcos, el conjunto de la capital lusitana podría realizar algún cambio en su alineación titular para continuar con el manejo de la plantilla durante la presente campaña. Por su parte, es una gran oportunidad para que Famalicao le pueda dar minutos al atacante azteca.

A continuación te contamos a qué hora empieza, dónde ver en vivo, los antecedentes entre ambos equipos y los pronósticos para el encuentro.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Famalicao vs Sporting Lisboa por la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Famalicao vs Sporting Lisboa de la jornada 6 de la liga de Portugal se disputará este domingo 13 de septiembre en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Colombia: 14:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Centroamérica: 13:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (ET), 12:30 horas (PT).

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Podrás seguir en vivo el juego de la Liga de Portugal entre Famalicao y Sporting Lisboa a través de la multiplataforma de Claro Sports:

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También estará disponible mediante plataformas como Claro Video y canales de Prime Video. Asimismo se podrán ver en Claro Sports en México a través de los operadores de televisión Totalplay y Dish.

Antecedentes del Famalicao vs Sporting Lisboa en la Liga de Portugal

El historial reciente favorece al Sporting de Lisboa, que ha ganado los últimos ocho enfrentamientos de Liga de Portugal ante el Famalicao. El antecedente más cercano se disputó el 15 de febrero de 2026, cuando los Leones se impusieron 1-0 en el Estadio José Alvalade. En la primera vuelta de aquella temporada también habían ganado, entonces por 2-1 como visitantes.

La última victoria del Famalicao sobre Sporting en liga se remonta al 3 de marzo de 2020, cuando se impuso 3-1 como local. Desde entonces, el conjunto de Lisboa ha logrado imponer condiciones en esta serie, con resultados como el 3-0 de octubre de 2024 y el 3-1 de marzo de 2025.

15 de febrero de 2026: Sporting 1-0 Famalicao

13 de septiembre de 2025: Famalicao 1-2 Sporting

15 de marzo de 2025: Sporting 3-1 Famalicao

26 de octubre de 2024: Famalicao 0-3 Sporting

16 de abril de 2024: Famalicao 0-1 Sporting

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 6 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, los momios para el partido entre el Famalicao donde juega el mexicano Patricio Salas y el conjunto del Sporting CP son los siguientes:

Famalicao: +490, empate +330 y Sporting -189

Lo que significa que el Sporting de Lisboa es favorito y que si apuestas mil pesos por ellos ganarías $1,530, por el empate obtendrías $4,300, mientras que por el Betis $6,000.

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