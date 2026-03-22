Pérez Zeledón vs Cartaginés en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Pérez Zeledón y Cartaginés por la jornada 13 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Pérez Zeledón Cartaginés, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Pérez Zeledón y Cartaginés se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro pone frente a frente a dos equipos con realidades distintas, pero con la obligación de sumar en un momento importante del campeonato. Mientras los locales buscan salir del fondo, los visitantes intentan sostenerse en lo más alto.

Pérez Zeledón llega a este compromiso en una situación adversa. Con 9 puntos en 12 partidos, el equipo no ha logrado encontrar regularidad y se mantiene en el último lugar. La reciente derrota 3-0 ante Alajuelense profundizó una racha sin victorias que se extiende por varias jornadas, lo que aumenta la presión de conseguir un resultado positivo en casa.

Cartaginés afronta el partido con otra perspectiva. Líder del torneo con 23 puntos, el equipo viene de vencer 2-1 a Saprissa en su última presentación. Ese resultado reafirmó su posición en la tabla y su consistencia en el campeonato. Ahora, buscará trasladar ese rendimiento a condición de visitante para seguir en la cima.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Pérez Zeledón vs Cartaginés hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Cartaginés está programado para el domingo 22 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el Estadio Pérez Zeledón. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Pérez Zeledón vs Cartaginés para la jornada 13, al momento

Ni Pérez Zeledón ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Luis Alberto Orozco y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Pérez Zeledón : Miguel Ajú, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana (C), Luis Hernández, José Mora, Silvio Rodríguez, Kendall Porras, Andrey Soto, Barlon Sequeira, Luis Loroña. DT : Luis Alberto Orozco.

: Miguel Ajú, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana (C), Luis Hernández, José Mora, Silvio Rodríguez, Kendall Porras, Andrey Soto, Barlon Sequeira, Luis Loroña. : Luis Alberto Orozco. Cartaginés: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Diego Mesén, Suhander Zúñiga, Douglas López, Cristopher Núñez (C), Geancarlo Castro, Luis Flores, José Mora, Nicolas Vargas. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del Pérez Zeledón vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Cartaginés:

8 de febrero de 2026 | Cartagines 1-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

24 de noviembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Cartaginés | Torneo Apertura

18 de septiembre de 2025 | Cartagines 1-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Cartagines 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

23 de febrero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Cartaginés | Torneo Clausura

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