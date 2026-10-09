Francesco Farioli respalda a Santiago Gimenez: “Es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza”

El técnico del Porto respaldó a Santiago Gimenez tras su sequía goleadora con México y destacó la importancia de recuperar su confianza

Santiago Gimenez debuta con el Porto | APF: Riopa

Santiago Gimenez regresa al Porto después de una complicada Fecha FIFA con la Selección Mexicana. En la previa del encuentro contra Marítimo, correspondiente a la octava jornada de la Liga de Portugal, el entrenador Francesco Farioli respaldó al delantero mexicano y aseguró que el club trabajará para ayudarlo a recuperar la confianza y mejorar su rendimiento.

“Es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza en sus cualidades, que no son ninguna novedad para nadie”, declaró el estratega italiano, quien reconoció la necesidad de acompañar al atacante en un momento marcado por la falta de goles.

Farioli también destacó la importancia de proteger al mexicano de las críticas externas y permitirle concentrarse en su trabajo dentro del equipo. “Es importante ponerlo en una burbuja, que se quede aquí con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y que trabaje con el apoyo de toda la afición”, explicó el entrenador, quien busca recuperar la mejor versión del delantero durante las próximas semanas.

La primera Fecha FIFA de Rafael Márquez terminó con dos empates ante Colombia y Perú, además de derrotas frente a Estados Unidos y Chile. México anotó únicamente dos goles y recibió siete en cuatro encuentros, mientras sus tres centros delanteros terminaron sin marcar. Gimenez acumuló 127 minutos y quedó especialmente señalado por dos oportunidades desperdiciadas durante la derrota 3-0 ante el conjunto estadounidense.

El problema del atacante con el Tricolor se extiende desde hace más de tres años. Su última anotación en una competencia oficial llegó el 16 de julio de 2023, cuando marcó el gol del título frente a Panamá en la final de la Copa Oro. Desde entonces, únicamente convirtió en los amistosos ante Suiza y Corea del Sur de 2025.

Pese a los cuestionamientos, Farioli consideró que la participación internacional tuvo aspectos positivos para el futbolista, principalmente por la oportunidad de acumular minutos. “Tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar. Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”.

Gimenez ahora busca encontrar continuidad en Portugal, después de no tener participación en la victoria 3-1 sobre Benfica, último compromiso oficial de los Dragones antes del parón internacional. El conjunto portugués mantiene un inicio perfecto de campeonato, y el mexicano necesita aprovechar sus oportunidades para ganar protagonismo dentro de la estructura ofensiva del entrenador italiano.

El Porto visitará al Marítimo este sábado 10 de octubre, a las 11:00 horas del centro de México, en el Estadio dos Barreiros de Funchal. Los blanquiazules lideran la Primeira Liga con 21 puntos tras conseguir siete victorias consecutivas, mientras su rival ocupa la undécima posición con ocho unidades. El encuentro representa una oportunidad para que vuelva a sumar minutos y comience a recuperar la confianza que lo llevó a consolidarse en el Viejo Continente.