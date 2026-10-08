Braga vs Sporting CP en vivo: horario y dónde ver la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

El conjunto visitante llega invicto con 15 puntos, mientras los locales suman 11 unidades antes del duelo de la octava jornada

Braga vs Sporting en vivo, horario y dónde ver la Liga de Portugal | Claro Sports

El Braga vs Sporting CP será uno de los partidos de la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026. El encuentro enfrentará a dos equipos que llegan ubicados en la parte alta de la clasificación y se disputará este viernes 9 de octubre en el Estadio Municipal de Braga, a las 13:15 horas tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Claro Sports Premium.

Sporting CP ocupa el tercer lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates, y es uno de los tres equipos que todavía no conocen la derrota junto con Porto y Santa Clara. Braga marcha sexto con 11 unidades, después de conseguir tres triunfos, dos empates y una derrota.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Braga vs Sporting CP por la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Braga y Sporting CP se disputará este viernes 9 de octubre a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Municipal de Braga. El inmueble fue construido en 2003 y tiene capacidad para alrededor de 30 mil espectadores.

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¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

La transmisión del Braga vs Sporting CP estará disponible a través de Claro Sports Premium, la membresía del canal de Claro Sports en YouTube que permite acceder a transmisiones y contenidos seleccionados sin anuncios ni interrupciones. El costo es de 59 pesos mexicanos al mes.

Para contratarla, el usuario debe ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube, seleccionar la opción para unirse y completar el proceso de pago. La contratación se recomienda desde un navegador web, ya que las compras mediante dispositivos Apple pueden incluir un cargo adicional. También existen eventos seleccionados mediante Pay Per View por 14.50 pesos en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.

Antecedentes del Braga vs Sporting CP en la Liga de Portugal

Los últimos tres enfrentamientos entre Braga y Sporting CP terminaron en empate. El antecedente más reciente fue un 2-2 en marzo de 2026, cuando Braga consiguió la igualdad al minuto 90+6 mediante un penalti convertido por Rodrigo Zalazar. Antes habían empatado 1-1 en octubre de 2025 y nuevamente 1-1 en abril del mismo año.

La última victoria entre ambos equipos fue para Sporting CP, que se impuso 2-4 en noviembre de 2024. Antes de ese resultado, el conjunto lisboeta también ganó 5-0 en febrero de 2024. El último triunfo de Braga fue un 1-0 sobre Sporting en enero de 2024, aunque aquel encuentro correspondió a las semifinales de la Copa de Portugal y no a la Primeira Liga.

Braga 2-2 Sporting CP | Temporada 2025-26

Sporting CP 1-1 Braga | Temporada 2025-26

Sporting CP 1-1 Braga | Temporada 2024-25

Braga 2-4 Sporting CP | Temporada 2024-25

Sporting CP 5-0 Braga | Temporada 2023-24

Braga 1-0 Sporting CP | Semifinales | Copa de Portugal

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 8 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con los momios de Caliente MX para este encuentro, Sporting CP parte como favorito con +108, mientras que la victoria de Braga aparece con +240 y el empate con +250. El conjunto visitante buscará regresar al triunfo después de registrar dos empates consecutivos en la Liga de Portugal.

En el aspecto individual, Sporting CP cuenta con Luis Javier Suárez, delantero colombiano que suma seis goles en la temporada y ocupa el segundo lugar de la tabla de goleo. El atacante está dos anotaciones por debajo de Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, líder de anotadores del campeonato.