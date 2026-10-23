Santiago Gimenez en vivo: horario y dónde ver el Gil Vicente vs Porto de la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026

El Porto de Santiago Gimenez busca su novena victoria en la Liga de Portugal ante Gil Vicente, con transmisión por Claro Sports Premium

Gil Vicente vs Porto, en vivo online | Claro Sports

El Porto de Santiago Gimenez vuelve a la actividad en la Liga Portugal con la misión de mantener su paso perfecto. Los Dragones visitan este sábado 24 de octubre al Gil Vicente por la jornada 9, después de ganar sus primeros ocho encuentros y colocarse como líderes con 24 puntos, cinco por encima de su perseguidor más cercano.

El panorama cambia por completo cuando el equipo de Francesco Farioli sale de la competencia doméstica. Porto ha perdido sus tres partidos de Champions League, ante Manchester City, Real Betis y PSV Eindhoven, y permanece sin puntos en el fondo de la clasificación.

El regreso a la liga también representa una nueva oportunidad para Gimenez, quien apenas acumula 65 minutos en cuatro apariciones y no fue utilizado ante PSV ni en los dos encuentros ligueros anteriores.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026?

Gil Vicente y Porto se enfrentarán este sábado 24 de octubre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Cidade de Barcelos. Los locales llegan en el sexto lugar con 14 puntos y atraviesan uno de sus mejores momentos de la campaña, mientras que el Porto ha conseguido los 24 puntos disponibles y buscará extender a nueve su racha de victorias consecutivas.

El encuentro podría abrir nuevamente una ventana para el futbolista tricolor. El delantero mexicano ha tenido participación limitada desde su llegada al conjunto portugués y recientemente ha quedado relegado en la rotación ofensiva.

Ante el desgaste provocado por la Champions y con Samu Aghehowa recién de regreso después de una lesión, la visita a Barcelos aparece como una posibilidad para que Gimenez vuelva a sumar minutos.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

El partido entre Gil Vicente y Porto se podrá seguir en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, contenido exclusivo para los miembros del canal. La transmisión permitirá seguir al conjunto de los Dragones y la participación de Santiago Gimenez en la jornada 9 del campeonato portugués.

Antecedentes del Gil Vicente vs Porto en la Liga de Portugal

El historial favorece ampliamente al Porto. De 58 enfrentamientos entre ambos clubes, los Dragones han ganado 45 y llegan con dos victorias consecutivas frente al Gil Vicente. La temporada pasada se impusieron 2-0 en Barcelos y posteriormente ganaron 3-0 en casa en su camino hacia el título de liga.

Los cinco antecedentes más recientes reflejan ese dominio: Porto venció 3-0 el 26 de enero de 2026 y 2-0 como visitante el 18 de agosto de 2025; Gil Vicente sorprendió con un 3-1 el 19 de enero de 2025; los Dragones habían ganado 3-0 el 10 de agosto de 2024, mientras que el duelo del 25 de febrero de 2024 terminó empatado 1-1. En total, Gil Vicente únicamente ha conseguido tres triunfos en los últimos 20 enfrentamientos contra Porto.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 9 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Porto parte como claro favorito tanto por su presente como por los antecedentes.Caliente.mx coloca la victoria de los Dragones en -233, mientras que el empate paga +330 y un triunfo del Gil Vicente aparece en +675. A pesar del buen momento de los locales, que llegan con tres victorias consecutivas entre liga y copa, el paso perfecto del campeón portugués y su dominio histórico inclinan el pronóstico hacia el visitante.

El escenario apunta a un partido más cerrado que los últimos enfrentamientos entre ambos. Gil Vicente ha mejorado su funcionamiento y Porto ha recibido gol en sus cuatro partidos ligueros más recientes, después de comenzar el torneo con cuatro porterías en cero.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube y tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes. La suscripción incluye contenidos exclusivos y transmisiones como los partidos de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal, los encuentros de Armando La González en Grecia, partidos de la Selección Mexicana y competencias internacionales como la UEFA Europa League y Conference League, además de programación sin anuncios ni interrupciones.

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