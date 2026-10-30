¡Dakar 2027 deja Arabia Saudita por temas de seguridad! Portugal y Marruecos reciben la prueba reina del rally

La prueba de Dakar 2027 será dividida en 12 etapas con 4 mil 341 kilómetros cronometrados con algunas jornadas en el territorio del Sáhara occidental

El Dakar 2027 cambia de sede | Reuters

El Dakar cambiará de aires en 2027. La prueba reina del rally-raid abandonará el territorio de Arabia Saudita para recorrer parte de la Península Ibérica y el norte de África el próximo año, con Portugal y Marruecos como protagonistas, aunque también tendrá un breve paso por España. La información surgió este 30 de octubre y emocionó a los fanáticos de este deporte, ya que las estrellas de la competición volverán a las dunas del Sáhara Occidental.

La edición 49 de esta prueba comenzará el 9 de enero en el Algarve, Portugal, y terminará el 23 de enero en Marrakech, Marruecos, aunque los vehículos también pasarán por el sur de España para completar las 12 etapas, con un total de 4 mil 341 kilómetros cronometrados en una de las competiciones más extremas del automovilismo.

Los organizadores del Dakar optaron por cambiar de escenario tras evaluar distintas opciones para la próxima edición, debido a los problemas de seguridad en Medio Oriente y a la incertidumbre que genera el territorio de Arabia Saudita, uno de los epicentros de la tensión geopolítica que atraviesa la región.

La propuesta de recorrer parte de la Península Ibérica y el norte de África tomó fuerza tras la última edición del Rally de Marruecos, competencia que terminó por poner sobre la mesa la posibilidad de llevar la prueba reina del rally-raid a territorio marroquí.

El Dakar 2027 se mantendrá en enero, con un recorrido de 7 mil 824 kilómetros, de los cuales 4 mil 341 serán cronometrados. La organización conservará un día de descanso y prevé que la actividad comience entre el 6 y el 8 de enero en la zona de Loulé-Faro para cumplir con las actividades administrativas. El día 9 tendrá lugar el prólogo en el Algarve, mientras que la primera etapa se disputará el 10 de enero por el sur de España, un recorrido que servirá de puente hacia Gibraltar. Sin embargo, durante la madrugada del 11 se espera que la competencia llegue a Marruecos. La prueba tendrá una pausa el día 12 y se reanudará el 13 de enero en Bouarfa, con la llegada a Marrakech prevista para el 23 de enero.

La mayor parte del recorrido cronometrado se desarrollará en Marruecos, país con amplia experiencia en pruebas de rally-raid y que en su momento también albergó el Dakar. Los organizadores consideran que el cambio de sede dará un nuevo giro a la competencia y elevará la exigencia deportiva. “Carrera durísima la que proponen. Dakar con muchas sorpresas seguro, con un resultado más incierto que nunca”, declaró Pep Vila, director del Rally de Marruecos, ante los medios de comunicación tras el anuncio del cambio de sede.