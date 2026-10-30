Nacional sigue líder: Lucas González revela las claves del triunfo y novedades sobre los lesionados

Lucas González reveló las claves tácticas de la victoria de Atlético Nacional ante Santa Fe y entregó novedades sobre Alfredo Morelos y otros jugadores.

Lucas González, DT de Atlético Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Independiente Santa Fe, en compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño mostró un buen funcionamiento colectivo, especialmente durante la primera mitad, y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Tras el encuentro, el técnico Lucas González y el futbolista Andrés Felipe Marín analizaron el rendimiento del equipo y destacaron varios aspectos que explican el buen momento verdolaga.

Lucas González destacó el planteamiento táctico de Nacional

Uno de los puntos que más satisfacción dejó en el entrenador fue la manera en la que sus dirigidos interpretaron el plan de juego para enfrentar al conjunto cardenal. González reconoció las fortalezas de Santa Fe, especialmente en las transiciones ofensivas y el contragolpe, por lo que la preparación del compromiso estuvo enfocada en neutralizar esas virtudes. “Acertamos en el plan. Este es un equipo que se metió en cuartos de final de Copa Sudamericana, principalmente porque son muy buenos en las contras. Nosotros preparamos un plan para contrarrestarlo, los chicos lo entendieron a la perfección y concedimos cero contras”, explicó.

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El estratega también resaltó la solidez defensiva de Atlético Nacional y recordó que uno de los objetivos trazados al comienzo del campeonato es terminar la fase de todos contra todos como el equipo con menos goles recibidos. Aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, se mostró satisfecho con el comportamiento colectivo de sus futbolistas. “Es fundamental encajar pocos goles. Uno de los objetivos que nos planteamos al inicio fue al finalizar los 19 partidos ser el equipo con menos goles encajados”, manifestó.

Andrés Felipe Marín explicó cómo Nacional administró la ventaja

Por su parte, Andrés Felipe Marín se refirió al desarrollo del compromiso y reconoció que, después de conseguir una diferencia de dos goles, el equipo buscó administrar el resultado y controlar los ritmos del partido. El futbolista también destacó que Santa Fe tuvo una reacción durante el segundo tiempo, especialmente después de los cambios que le dieron mayor vocación ofensiva, aunque consideró que Nacional supo responder y mantener el control del encuentro.

En cuanto a su rendimiento individual, Marín destacó la confianza que ha recibido del cuerpo técnico y de sus compañeros como uno de los factores determinantes para continuar creciendo dentro de la institución. “Todo empieza por la confianza que me da el cuerpo técnico, los jugadores que día a día me siguen guiando, me siguen enseñando”, expresó el futbolista, quien dejó claro que su intención es seguir evolucionando y aportar al equipo desde su posición.

Lucas González habló de las rotaciones y los jugadores lesionados

Otro de los asuntos abordados en la conferencia de prensa fue la gestión física de la plantilla, teniendo en cuenta la seguidilla de compromisos y los futbolistas que atraviesan procesos de recuperación. Lucas González explicó que todavía no tiene definida la nómina para el siguiente encuentro, pues primero deberá evaluar las condiciones de sus dirigidos. “Seguramente algún par tendrán que descansar”, señaló el entrenador, quien también entregó novedades sobre algunos jugadores.

De acuerdo con el estratega, Edwin y Alfredo Morelos podrían regresar a la convocatoria, dependiendo de su evolución durante los entrenamientos. Asimismo, Marlos Moreno está cerca de volver, mientras que las lesiones de Chicho Arango y Yerson Candelo son situaciones que escapan al control del cuerpo técnico. González aprovechó para insistir en la importancia de consolidar una identidad colectiva, en la que los intereses del grupo estén por encima de cualquier individualidad. “El equipo está por encima de cualquier nombre, el equipo está por encima de cualquier número, el equipo está por encima de todos nosotros”, sentenció.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene como líder de la Liga BetPlay con 35 puntos, mientras que Independiente Santa Fe ocupa la cuarta posición con 28 unidades. El conjunto verdolaga buscará prolongar su buen momento frente a Atlético Bucaramanga, mientras que el equipo cardenal tendrá que visitar a Cúcuta Deportivo en su próximo compromiso.

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