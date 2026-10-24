Sporting CP vs Académico de Viseu en vivo: horario y dónde ver la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026, pronósticos y antecedentes

Sporting CP busca acercarse al liderato ante un Académico de Viseu que suma cuatro victorias consecutivas en la Liga de Portugal 2026

Sporting CP vs Académico de Viseu en vivo online | Claro Sports

El Sporting CP recibe este domingo 25 de octubre al Académico de Viseu en el Estadio José Alvalade, por la jornada 9 de la Liga de Portugal. Los Leones llegan invictos en el campeonato, pero ocupan la tercera posición con 18 puntos, seis por debajo del líder Porto. Enfrente tendrán a uno de los equipos revelación del torneo, que ha conseguido cuatro victorias consecutivas desde su regreso a la máxima categoría.

El equipo de Rui Borges buscará recuperarse de la derrota 3-2 ante LASK Linz en la Champions League, su primer tropiezo de la temporada en todas las competencias. Por su parte, el Académico de Viseu, dirigido por Bruno Pinheiro, ocupa el séptimo puesto con 14 unidades y pretende extender su buena racha en un escenario donde no gana desde 1981. El encuentro podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Sporting CP vs Académico de Viseu por la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro entre Sporting CP y Académico de Viseu se disputará el domingo 25 de octubre a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio José Alvalade de Lisboa, correspondiente a la novena fecha del campeonato portugués.

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Sporting CP viene de vencer 3-1 al Braga, resultado que puso fin a una racha de dos empates consecutivos frente a Famalicão y Arouca. Sin embargo, los Leones han dejado escapar seis puntos después de ponerse en ventaja durante sus partidos ligueros, una debilidad que deberán corregir para mantenerse en la pelea por el liderato.

El Académico de Viseu atraviesa un momento destacado en su primera temporada en la élite desde 1988-89. Tras comenzar con cuatro jornadas sin ganar, encadenó triunfos ante Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Estrela Amadora y Estoril Praia. Además, ha conseguido ocho puntos en sus cuatro encuentros como visitante, por lo que llega con argumentos para competir en Lisboa.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido Sporting CP vs Académico de Viseu se transmitirá en vivo por la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados podrán seguir las acciones de la jornada 9 de la Liga de Portugal este domingo 25 de octubre, a partir de las 14:30 horas del centro de México.

Antecedentes del Sporting CP vs Académico de Viseu en la Liga de Portugal

Sporting CP y Académico de Viseu volverán a enfrentarse en la máxima categoría del futbol portugués después de más de 37 años. Su último encuentro se disputó el 8 de abril de 1989, cuando los Leones consiguieron una victoria de 2-0 en el Estadio José Alvalade.

El historial contempla apenas ocho enfrentamientos entre 1978 y 1989, con cinco victorias para Sporting CP, dos empates y un triunfo del Académico de Viseu. La única victoria del conjunto visitante ocurrió el 18 de enero de 1981, cuando sorprendió por 1-0 en Lisboa.

8 de abril de 1989: Sporting CP 2-0 Académico de Viseu.

Sporting CP 2-0 Académico de Viseu. 27 de noviembre de 1988: Académico de Viseu 2-2 Sporting CP.

Académico de Viseu 2-2 Sporting CP. 25 de enero de 1982: Sporting CP 4-0 Académico de Viseu.

Sporting CP 4-0 Académico de Viseu. 30 de agosto de 1981: Académico de Viseu 0-2 Sporting CP.

Académico de Viseu 0-2 Sporting CP. 18 de enero de 1981: Sporting CP 0-1 Académico de Viseu.

El regreso del Académico de Viseu a Primera División permite recuperar un enfrentamiento que permaneció ausente durante casi cuatro décadas. Aunque la historia favorece claramente a Sporting CP, los visitantes llegan con una dinámica positiva que contrasta con los problemas recientes de los Leones para conservar sus ventajas.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 9 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Sporting CP parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos, tanto por la diferencia de plantillas como por su condición de local. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el triunfo de los Leones paga -435, mientras que el empate se encuentra en +500 y una victoria del Académico de Viseu alcanza +1200.

El equipo de Rui Borges cuenta con Luis Suárez como principal referencia ofensiva. El delantero ha marcado en sus últimos 10 partidos consecutivos, incluidos siete goles en la Liga de Portugal. Por su parte, el Académico de Viseu tiene en Andrea Clovis a su máximo goleador liguero, con cuatro tantos, mientras que Soufiane Messeguem viene de marcar el gol decisivo en la victoria 2-1 frente a Estoril Praia.