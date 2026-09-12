Aston Villa vs Nottingham Forest en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la cuarta fecha de la Premier League.

Aston Villa vs Nottingham Forest, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Aston Villa vs Nottingham Forest hoy 12 de septiembre de 2026?

El partido válido por la cuarta jornada de la Premier League 2026-2027 que se llevará a cabo en el Villa Park, dará inicio a partir de las nueve de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las ocho de la mañana.

Alineaciones del Aston Villa vs Nottingham Forest para la jornada 4, al momento

Aston Villa: Zion Suzuki; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Ross Barkley; John McGinn, Emiliano Buendía, George Hemmings y Nicolas Jackson. DT: Unai Emery.

Zion Suzuki; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Ross Barkley; John McGinn, Emiliano Buendía, George Hemmings y Nicolas Jackson. Nottingham Forest: Matz Sels; Ola Aina, Murillo, Ousmane Diomande; Daniel Muñoz, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White y Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

¿Dónde ver el Aston Villa vs Nottingham Forest en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre el equipo dirigido por el español Unai Emery y el onceno comandado por el austriaco Oliver Glasner se podrá sintonizar a través de la plataforma de Disney+. Así mismo las pantallas de Prime Video USA, Fubo TV, Peacock y Sling, también contarán con la transmisión del juego.

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