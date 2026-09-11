La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

María Karunna tendrá la posibilidad de intervenir directamente en la placa antes de la primera Gala de Eliminación, programada para el domingo 13 de septiembre

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¿Quiénes saldrán nominados? La primera semana de La Granja VIP 2026 llegará este viernes 11 de septiembre a uno de sus momentos que pueden modificar por completo la nominación. Después de El Duelo, La Asamblea y La Salvación, será turno de La Traición, dinámica en la que María Karunna tendrá la posibilidad de intervenir directamente en la placa antes de la primera Gala de Eliminación, programada para el domingo 13 de septiembre.

La placa de la semana quedó inicialmente integrada por María Karunna, Kevyn Contreras ‘Bicolor’, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante. Karunna había sido señalada desde la gala de estreno, Bicolor perdió El Duelo y Mónica junto con Rafa recibieron los votos necesarios durante la primera Asamblea.

Sin embargo, el panorama cambió durante el jueves de La Salvación. Rafa Mercadante fue bloqueado por sus compañeros y no pudo participar en la prueba, por lo que María Karunna se enfrentó a Kevyn Contreras y Mónica Escobedo. La integrante de Caló se quedó con la victoria, salió de la zona de riesgo y, además, consiguió el poder que utilizará este viernes.

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¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una de las dinámicas estratégicas que cierran la semana de nominaciones, quien conquista La Salvación obtiene un beneficio adicional: el derecho de intervenir nuevamente en la placa durante el programa del viernes.

En esta ocasión, María Karunna podrá salvar a uno de los participantes que todavía están nominados y posteriormente deberá colocar a otro granjero en riesgo de eliminación. Es decir, no solamente puede beneficiar a uno de sus compañeros, sino que deberá tomar una decisión que afectará directamente a otro integrante del reality.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 11 de septiembre y quién salvado?

Por ahora, no se ha confirmado a quién elegirá María Karunna, por lo que cualquier nombre previo a la gala corresponde únicamente a una posibilidad basada en lo ocurrido durante los primeros días de convivencia.

Sin embargo, hay dos participantes que aparecen como posibles candidatos a recibir La Traición. Uno es Pimpinela Escarlata, debido a que Karunna ya lo nominó directamente durante la Asamblea al señalar que lo veía aislado y con poca integración al grupo. El luchador respondió que a partir de ese momento “empieza la guerra”, por lo que ese cruce dejó abierto uno de los primeros frentes de la temporada.

Otro nombre que podría entrar en los cálculos es Ivonne Montero, quien fue precisamente la participante que terminó enviando a María Karunna a la nominación durante la cadena realizada en la gala de estreno. Ivonne tuvo que decidir entre Karunna y Kenny Avilés, y finalmente eligió colocar a la cantante en riesgo. Esto no significa que María vaya a responder de la misma manera, pero es uno de los antecedentes que podría pesar en una decisión estratégica.

En cuanto a la persona que podría recibir la salvación, María tendrá que elegir entre los nominados que permanecen en riesgo: Kevyn Contreras ‘Bicolor’, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante. Hasta la mañana de este viernes no existe una señal oficial que permita establecer quién tiene ventaja para recibir ese beneficio, por lo que la decisión se conocerá durante La Traición. Rafa, además, llega en una situación particular después de haber sido bloqueado por la mayoría de sus compañeros en la prueba del jueves.

La elección de Karunna será determinante porque la placa todavía no está cerrada para la primera eliminación de La Granja VIP 2026. Una vez que se realice La Traición quedarán definidos los participantes que dependerán del voto del público rumbo a la gala del domingo 13 de septiembre.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

El primer Viernes de La Traición de La Granja VIP 2026 se transmitirá este 11 de septiembre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, donde se tendrá programado un Pre Show desde las 19:55 horas.

Las emisiones de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas, mientras que los domingos la Gala de Eliminación inicia a las 20:00 horas. Las dinámicas semanales están distribuidas con El Capataz los lunes, El Duelo los martes, La Asamblea y las nominaciones los miércoles, La Salvación los jueves y La Traición cada viernes.

Para quienes buscan seguir la convivencia durante todo el día, el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada puede verse en el sitio oficial de TV Azteca y a través de Disney+. La televisora también ofrece contenido y transmisiones mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, mientras que Azteca UNO concentra las principales galas de la competencia.

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