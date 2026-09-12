Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 11 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 11 de septiembre.
Arranco el segundo fin de semana del mes de septiembre y nuevamente los juegos del azar son protagonistas. Las loterías y chances colombianos realizaron varios sorteos para el viernes 11 de septiembre y los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4852
- Serie: 163
- Número ganador: 0553
- Premio mayor: 16.000 millones de pesos
Lotería de Santander
- Sorteo: 5087
- Serie: 020
- Número ganador: 4231
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2966
- Serie: 079
- Número ganador: 2192
- Premio mayor: 2.333 millones de pesos
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 10 de septiembre de 2026
Resultados de chances, hoy 11 de septiembre
- Dorado: Mañana 2348 – La 5ta 3 – Tarde 4318 – La 5ta 0 – Noche 8339 – La 5ta 7
- Culona: Día 7229 – Noche 6675
- Astro Sol: 2498 – Signo Piscis
- Astro Luna: 9054 – Signo Tauro
- Pijao de Oro: 6186 – La 5ta 7
- Paisita: Día 4919 – La 5ta 5 – Noche 4981 – Conejo
- Chontico: Día 8621 – La 5ta 6 – Noche 0224 – La 5ta 8
- Cafeterito: Tarde 9222 – La 5ta 5 – Noche 1390 – La 5ta 1
- Sinuano: Día 2058 – La 5ta 1 – Noche 2464 – La 5ta 4
- Cash Three: Día 381 – Noche 367
- Play Four: Día 6145 – Noche 5196
- Samán: Día 5240
- Caribeña: Día 7423 – La 5ta 9 – Noche 2322 – La 5ta 5
- Motilón: Tarde 4208 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9
- Fantástica: Día 4929 – La 5ta 5 – Noche 6984 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 6716 – La 5ta 2 – Tarde 9321 – La 5ta 1
- Evening: 1800
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026, en vivo: Etapa 20
¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.