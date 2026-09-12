Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 11 de septiembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el viernes 11 de septiembre.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Arranco el segundo fin de semana del mes de septiembre y nuevamente los juegos del azar son protagonistas. Las loterías y chances colombianos realizaron varios sorteos para el viernes 11 de septiembre y los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4852

4852 Serie: 163

163 Número ganador: 0553

0553 Premio mayor: 16.000 millones de pesos

Lotería de Santander

Sorteo: 5087

5087 Serie: 020

020 Número ganador: 4231

4231 Premio mayor: 6.500 millones de pesos

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2966

2966 Serie: 079

079 Número ganador: 2192

2192 Premio mayor: 2.333 millones de pesos

Resultados de chances, hoy 11 de septiembre

Dorado: Mañana 2348 – La 5ta 3 – Tarde 4318 – La 5ta 0 – Noche 8339 – La 5ta 7

Mañana 2348 – La 5ta 3 – Tarde 4318 – La 5ta 0 – Noche 8339 – La 5ta 7 Culona: Día 7229 – Noche 6675

Día 7229 – Noche 6675 Astro Sol: 2498 – Signo Piscis

2498 – Signo Piscis Astro Luna: 9054 – Signo Tauro

9054 – Signo Tauro Pijao de Oro: 6186 – La 5ta 7

6186 – La 5ta 7 Paisita: Día 4919 – La 5ta 5 – Noche 4981 – Conejo

Día 4919 – La 5ta 5 – Noche 4981 – Conejo Chontico: Día 8621 – La 5ta 6 – Noche 0224 – La 5ta 8

Día 8621 – La 5ta 6 – Noche 0224 – La 5ta 8 Cafeterito: Tarde 9222 – La 5ta 5 – Noche 1390 – La 5ta 1

Tarde 9222 – La 5ta 5 – Noche 1390 – La 5ta 1 Sinuano: Día 2058 – La 5ta 1 – Noche 2464 – La 5ta 4

Día 2058 – La 5ta 1 – Noche 2464 – La 5ta 4 Cash Three: Día 381 – Noche 367

Día 381 – Noche 367 Play Four: Día 6145 – Noche 5196

Día 6145 – Noche 5196 Samán: Día 5240

Día 5240 Caribeña: Día 7423 – La 5ta 9 – Noche 2322 – La 5ta 5

Día 7423 – La 5ta 9 – Noche 2322 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 4208 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9

Tarde 4208 – La 5ta 0 – Noche 1949 – La 5ta 9 Fantástica: Día 4929 – La 5ta 5 – Noche 6984 – La 5ta 6

Día 4929 – La 5ta 5 – Noche 6984 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 6716 – La 5ta 2 – Tarde 9321 – La 5ta 1

Día 6716 – La 5ta 2 – Tarde 9321 – La 5ta 1 Evening: 1800

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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