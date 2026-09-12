Resultado de MiLoto hoy, 11 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden enterar de los números ganadores del MiLoto para el viernes 11 de septiembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nuevo día de sorteo en una de las loterías más importantes de Colombia. El MiLoto se ha metido dentro de los juegos de azar más populares de todos los colombianos y este viernes 11 de septiembre llevo a cabo un nuevo sorteo. En Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto.

Resultado de MiLoto de este viernes, 11 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 17 – 27 – 33 – 36.

04 – 17 – 27 – 33 – 36. Nuevo acumulado: $350 millones de pesos.

Resultado MiLoto 11 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿cómo cobrar?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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