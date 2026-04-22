Burnley vs Manchester City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 34

Manchester City visita a Burnley con la mira en el liderato de la Premier League, mientras los locales buscan puntos urgentes para salir del fondo

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del Burnley vs Manchester City, jornada 34 Premier League!

Burnley llega a este compromiso en una situación límite, con la obligación de hacerse fuerte en casa para intentar rescatar puntos en el cierre de la temporada. El conjunto local aparece en la parte baja de la tabla con 20 unidades tras 33 partidos, luego de una racha reciente en la que cayó ante Everton, Fulham, Brighton y Nottingham Forest, además de empatar con Bournemouth.

Manchester City, en cambio, salta a Turf Moor con la mirada puesta en la cima de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola es segundo con 67 puntos en 32 encuentros y llega impulsado por su victoria de 2-1 sobre Arsenal, un resultado que reactivó por completo la carrera por el título en Inglaterra.

La pelea por la cima le da un peso enorme a este encuentro. Arsenal suma 70 puntos, pero tiene un partido más que los citizens, así que una victoria del City este miércoles lo pondría al alcance del liderato e incluso con opciones de asumirlo por diferencia de criterios de desempate. Del otro lado, Burnley necesita romper pronósticos para salir del fondo y dar un golpe de autoridad ante uno de los candidatos al campeonato.

¿A qué hora inicia el Burnley vs Manchester City hoy 22 de abril de 2026?

El Burnley vs Manchester City inicia a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Turf Moor. El partido fue reprogramado para este miércoles 22 de abril y en Reino Unido está marcado para las 20:00 horas BST, horario que corresponde a la 1:00 de la tarde en México.

El horario convierte al duelo en uno de los partidos más atractivos del día, sobre todo porque City se presenta con la posibilidad real de meter presión máxima en la parte alta de la clasificación. Burnley, por su parte, necesita aprovechar la localía en un encuentro que puede marcar buena parte de su cierre de campaña.

Alineaciones del Burnley vs Manchester City para la jornada 34, al momento

Burnley : M. Dubravka; K. Walker, Hjalmar Ekdal, Bashir Humphreys, Maxime Esteve, Q. Hartman; Loum Tchaouna, J. Ward-Prowse, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Zian Flemming.

: M. Dubravka; K. Walker, Hjalmar Ekdal, Bashir Humphreys, Maxime Esteve, Q. Hartman; Loum Tchaouna, J. Ward-Prowse, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Zian Flemming. Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, A. Khusanov, Matheus Nunes; N. O’Reilly, B. Silva; Jeremy Doku, R. Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

¿Dónde ver el Burnley vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

En México, el Burnley vs Manchester City se podrá ver en HBO Max, servicio que hoy opera como Max dentro de la oferta oficial de transmisión de la Premier League 2025-2026. La cobertura de la liga inglesa en el país se distribuye entre Max y TNT Sports.

Para el City, el contexto es inmejorable: ganar significaría sostener el pulso con Arsenal hasta el último tramo del torneo. La tabla oficial de la Premier League coloca a los de Guardiola a tres puntos del primer lugar, pero con un juego pendiente, así que este choque ante Burnley puede modificar de inmediato el panorama del campeonato.

Burnley afronta el partido con una urgencia distinta, pero igual de intensa. El club marcha en la penúltima posición, solo por encima de Wolverhampton, y su diferencia de goles de -33 refleja el tamaño del reto que tiene por delante frente a uno de los ataques más productivos del campeonato.

Todo está puesto para un partido con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. Burnley busca un resultado que le devuelva esperanza en casa, mientras Manchester City llega con la oportunidad de convertir una noche en Turf Moor en otro capítulo decisivo de la lucha por el título de la Premier League.

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