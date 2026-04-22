¡Se acabó la paciencia! Cruz Azul despide a Nicolás Larcamón antes de la Liguilla tras crisis de resultados

El cuadro cementero pone punto final al proceso de un técnico que nunca logró asentarse en La Máquina

Cruz Azul tomó una decisión drástica en el momento más delicado del torneo. A solo una jornada del arranque de la Liguilla del Clausura 2026, Claro Sports ha podido confirmar que la directiva cementera optó por poner fin al proceso de Nicolás Larcamón, tras una racha que terminó por agotar la confianza en el proyecto.

El equipo celeste acumulaba nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, una seguidilla que encendió las alarmas en la cúpula del club. El empate más reciente ante Querétaro terminó por detonar una determinación que ya se venía gestando en los últimos días.

La eliminación en los cuartos de final de la Concachampions frente al LAFC también pesó en la evaluación. El club no solo quedó fuera de la competencia internacional, sino que lo hizo sin mostrar una respuesta futbolística que respaldara el trabajo del cuerpo técnico.

Aunque Cruz Azul se mantenía en la parte alta de la tabla, la realidad deportiva reflejaba un equipo sin contundencia ni regularidad. La distancia entre los resultados y el rendimiento generó inquietud tanto en la directiva como en la afición.

El proyecto encabezado por Larcamón había generado expectativas tras su llegada, especialmente por su perfil y los antecedentes en otros clubes. Sin embargo, el cierre del torneo dejó dudas sobre la capacidad del equipo para competir en la fase decisiva.

La prioridad ahora será nombrar a un técnico interino que asuma el control del equipo de cara a la Liguilla. El objetivo es claro: recuperar estabilidad en el vestidor y competir en una fase donde el margen de error es inexistente.

En paralelo, la directiva ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para el Apertura 2026. El perfil deberá ajustarse a las exigencias del club, que busca retomar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

La salida de Larcamón también marca un nuevo giro en el proyecto deportivo encabezado por Iván Alonso. La continuidad de algunas decisiones será evaluada en función de los resultados que se obtengan en la fase final del campeonato.

Cruz Azul encara así la Liguilla en medio de incertidumbre, pero con la obligación de competir. La decisión de cortar el proceso de Larcamón refleja la urgencia de resultados en un club que no está dispuesto a esperar más.

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