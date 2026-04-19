Guardiola sueña con el título, tras el triunfo del City sobre Arsenal: “recuperamos la esperanza”

El director técnico de los citizens respeta a los Gunners, pero sabe que tienen posibilidades de arrebatarles la Premier League

Guardiola se crece con la victoria sobre Arsenal. | Reuters

El Manchester City se mantiene en la pelea por el título de la Premier League tras vencer 2-1 al Arsenal en un duelo directo en la parte alta de la tabla. Con este resultado, el equipo dirigido por Pep Guardiola llegó a 67 puntos, a solo tres del conjunto londinense, que suma 70 unidades a falta de cinco jornadas.

El panorama favorece a los ‘citizens’, que aún tienen un partido pendiente ante el Crystal Palace. Este margen mantiene abierta la disputa por el campeonato, en una fase donde cada resultado puede definir la clasificación final.

Tras el encuentro, Pep Guardiola habló sobre el impacto del triunfo en su equipo. “Estoy feliz porque ahora hemos recuperado la esperanza y tenemos opciones hasta el final. Lo vamos a intentar. Pero es difícil poder controlar todo porque estamos cansados”, declaró el técnico español, tras la victoria de este domingo, en la jornada 33.

El entrenador también reconoció el nivel del rival y la exigencia del partido. “Son muy agresivos, muy buenos en los duelos y de los más competitivos que me he encontrado en mi carrera”, indicó. Además, añadió: “Hasta ahora el Arsenal es el mejor equipo, pero mantenemos la posibilidad de luchar hasta el final. No creo que el Arsenal esté en una mala racha. En la Copa de la Liga fuimos mejores y esta vez estuvimos muy bien. Son competitivos, pero nosotros también”.

Guardiola explicó cómo se desarrolló el encuentro y los factores que marcaron la diferencia. “Ha sido con ocasiones para los dos. Han tenido oportunidades y nosotros también. En este tipo de partidos son los pequeños detalles los que marcan la diferencia”, comentó. También destacó el nivel de ambos equipos: “Equipos buenos, entrenadores de primer nivel y jugadores de alto nivel en los dos equipos. Nos conocemos mucho y sabíamos de la velocidad que tienen y su poder a balón parado. Cuando concedemos saques de esquina o faltas son mejores y esa era la gran amenaza al final”.

El Manchester City afrontará el cierre de la temporada con la posibilidad de alcanzar el liderato, mientras que el Arsenal deberá sostener su rendimiento para mantenerse en la cima en las últimas jornadas.

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