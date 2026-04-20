Daniel Muñoz y Jefferson Lerma marcan el paso del Crystal Palace

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares en el empate sin goles entre Crystal Palace y West Ham.

Daniel Muñoz jugando con el Crystal Palace | Reuters/Andrew Couldridge

La jornada número 33 de la Premier League 2025-2026 tuvo presencia colombiana. Crystal Palace recibió en su casa, el Selhurst Park, al West Ham United. Con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma desde el arranque, los dirigidos por Oliver Glasner no lograron pasar del empate ante el West Ham.

El primer tiempo realmente no tuvo emoción alguna. Ambas escuadras tuvieron un par de opciones, pero fue más una lucha en el mediocampo y el Crystal Palace intentando desequilibrar sin claridad en el último cuarto de cancha. Ya en la segunda mitad, el partido tomo un poco más de ritmo, pero la dinámico no cambió.

Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta, Daichi Kamada y Justin Devenny, ingresaron en los locales para tratar de cambiar la historia del partido. Sin embargo, nada fue suficiente y el equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se repartió los puntos con los comandados por Nuno Espírito Santo.

Así les fue a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma ante West Ham

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares y disputaron la totalidad del partido entre Crystal Palace y West Ham United. Pese a que su equipo no consiguió el objetivo de ganar los tres puntos, los ‘cafeteros’ tuvieron un rendimiento aceptable y no desentonaron en los 90 minutos.

El lateral derecho de la Selección Colombia dejo un saldo de 23 de 31 pases acertados, seis pases en el último tercio, uno de cuatro pases largos completados, uno de cinco centros exitosos, siete despejes y cinco de 12 duelos ganados. Datos y estadísticas que lo dejaron con una calificación aceptable más no destacable.

Por su parte, Jefferson Lerma tuvo un registro de tres remates, 32 de 41 pases acertados, un pase clave, seis pases en el último tercio, uno de cuatro pases largos completados, 100 % de efectividad en sus centros, ocho recuperaciones y siete de 13 duelos ganados.

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