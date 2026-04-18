Coventry City vuelve a la Premier League tras 25 años de reconstrucción

El equipo selló su ascenso con empate ante Blackburn y culmina un proceso que inició tras su descenso en 2001.

FranK Lampard y el Coventry City llegan a la Premier | Reuters

El Coventry City está de vuelta en la Premier League tras 25 años de ausencia. El empate 1-1 ante el Blackburn certificó su ascenso matemático en la Championship, al alcanzar una ventaja de 11 puntos sobre el segundo lugar y 13 sobre el tercero cuando aún restan tres jornadas por disputarse.

El equipo dirigido por Frank Lampard logró sostener el liderato durante gran parte de la temporada, respaldado por una racha de resultados que lo colocó en una posición dominante desde las primeras fechas del campeonato.

El regreso del conjunto inglés no solo responde a su rendimiento en la campaña actual, sino también a un proceso que se fue consolidando con el paso de los años. Bajo el mando de Lampard, quien asumió el cargo en noviembre de 2024 con el equipo en la posición 17, Coventry pasó de pelear por evitar el descenso a convertirse en protagonista del torneo.

Tras alcanzar los playoffs en su primera temporada y quedar cerca del ascenso, en este ciclo logró el objetivo de forma directa, con una campaña en la que se mantuvo en la cima desde octubre y encadenó una serie de victorias que marcó la diferencia frente a sus rivales.

Del descenso de 2001 al inicio de una etapa prolongada en segunda división

El 5 de mayo de 2001, Coventry perdió 3-2 ante el Aston Villa y consumó su descenso después de 34 años en la máxima categoría. Ese resultado marcó el inicio de una etapa en la Championship, donde permaneció durante más de una década sin lograr el regreso. Aunque en su primera temporada estuvo cerca de puestos de ascenso, no logró sostener el rendimiento y terminó fuera de la pelea.

Durante los siguientes años, el club tuvo resultados irregulares y no logró consolidarse en la parte alta de la tabla. En ese periodo también se presentaron problemas económicos que afectaron la estabilidad institucional.

Crisis financiera, cambio de estadio y caída a la tercera división

En 2005, Coventry dejó Highfield Road después de más de un siglo para mudarse al Ricoh Arena. Sin embargo, la transición coincidió con dificultades económicas que derivaron en la venta de parte del estadio para cubrir deudas. En 2007, el club estuvo cerca de la quiebra y fue adquirido por un fondo de inversión.

La situación deportiva se deterioró y en 2012 descendió a la League One. Un año después, debido a un conflicto con los propietarios del estadio, el equipo se vio obligado a jugar fuera de su ciudad, lo que provocó protestas de los aficionados.

El punto más bajo y el inicio de la recuperación

El descenso a la League Two en 2017 marcó uno de los momentos más complicados en la historia reciente del club. Ese mismo año regresó Mark Robins como entrenador, quien inició un proceso de reconstrucción. Aunque no evitó la caída a la cuarta división, llevó al equipo a ganar un título en Wembley.

A partir de ese momento, Coventry comenzó a recuperar posiciones. En la temporada 2017-18 logró el ascenso a League One a través de los playoffs. Dos años después, consiguió regresar a la Championship, beneficiado también por la cancelación de la temporada por la pandemia.

Regreso a casa y cambios en la directiva

Tras varios años jugando fuera de su estadio, el club regresó a su casa en la temporada 2021-22. Posteriormente, en 2023, Doug King adquirió la institución, lo que permitió estabilidad en la administración.

Ese mismo año, Coventry alcanzó la final de los playoffs por el ascenso a la Premier League, pero perdió en la tanda de penaltis. A pesar de ese resultado, el equipo se mantuvo competitivo en la categoría.

La llegada de Lampard y el impulso final

En noviembre de 2024, Frank Lampard asumió como entrenador en un momento en el que el equipo se encontraba en la parte baja de la tabla. Bajo su dirección, Coventry logró escalar posiciones y clasificarse a los playoffs, aunque fue eliminado en semifinales.

Para la temporada 2025-26, el equipo mostró regularidad desde el inicio. Se mantuvo en los primeros lugares de la clasificación y encadenó una racha de resultados que le permitió tomar ventaja sobre sus perseguidores. Además, el club completó la adquisición de su estadio, lo que significó un paso importante en su estabilidad.

Después de más de dos décadas marcadas por descensos, problemas financieros y cambios estructurales, Coventry completa su proceso de reconstrucción con el retorno a la élite del fútbol inglés.

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