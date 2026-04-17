Infantino rompe el silencio: FIFA justifica precios de los boletos del Mundial

El presidente de la FIFA defendió el costo de los boletos del Mundial y explicó cómo la FIFA distribuye sus ingresos a nivel global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el costo de las entradas para la próxima Copa del Mundo, en medio de cuestionamientos por el aumento en los precios durante las distintas fases de venta. El dirigente aseguró que el organismo funciona como una entidad sin fines de lucro y explicó que los ingresos generados por el torneo se destinan al desarrollo del fútbol a nivel global.

Durante su participación en la Reunión Anual de Semafor sobre la Economía Mundial 2026, Infantino señaló que la Copa del Mundo es la principal fuente de ingresos de la FIFA, ya que se disputa únicamente durante un mes cada cuatro años. En ese sentido, explicó que los recursos obtenidos en ese periodo se utilizan para financiar actividades y programas en los años restantes del ciclo.

“El principal, y hasta ahora el único, evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa Mundial. La Copa Mundial se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa Mundial, gastamos ese dinero”, explicó el dirigente según informó The Athletic.

Infantino también subrayó que los ingresos del organismo se reinvierten en el fútbol de sus 211 asociaciones miembro. Según indicó, una gran parte de estas federaciones dependen de las subvenciones para mantener sus estructuras y competiciones. “Tres cuartas partes de esos países probablemente no podrían tener un fútbol organizado sin las subvenciones que les proporcionamos”, afirmó.

El modelo de venta de boletos ha sido objeto de críticas, luego de que se implementara un sistema de precios dinámicos que ha provocado incrementos en distintas etapas. De acuerdo con reportesde The Athletic, en la fase final de comercialización algunos partidos alcanzaron costos más altos en comparación con rondas anteriores, lo que generó inconformidad entre los aficionados.

Además, la introducción de nuevas categorías de entradas ha generado dudas entre los compradores, quienes han señalado falta de claridad en la estructura de precios. A esto se suma el contexto del mercado en Estados Unidos, donde la reventa de boletos es legal bajo ciertas regulaciones, situación que Infantino reconoció no haber considerado previamente.

En otro tema, el dirigente señaló que la FIFA mantiene comunicación con los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá para facilitar el ingreso de aficionados durante el torneo. Esto ocurre en un contexto donde existen restricciones migratorias para ciudadanos de algunos países clasificados al Mundial.

Infantino aseguró que el organismo trabaja para garantizar la presencia de equipos, jugadores y acompañantes, así como de los seguidores que cuenten con entradas. También mencionó el uso de herramientas como el FIFA Pass, un sistema que permite agilizar los trámites de visado para quienes asistirán a los partidos.

El tema de las restricciones de viaje ha generado atención en distintas ciudades sede. Autoridades locales han manifestado su intención de abordar este punto con el gobierno federal estadounidense, con el objetivo de asegurar la asistencia de aficionados de todas las selecciones participantes durante la Copa del Mundo.

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