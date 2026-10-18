Las variantes ofensivas hacen fiesta en Millonarios: las claves del baile ‘azul’ a Jaguares

Millonarios goleó al equipo de Montería con un partido espectacular de Juan Guillermo Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado jugando con Millonarios | VizzorImage.

Millonarios recibió a Jaguares en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II en El Campín, esto luego de que se diera el aval para poder jugar en el escenario. El cuadro bogotano pudo hacer valer su localía y consiguió el triunfo por 4-1, resultado vital para las aspiraciones de estar en los cuadrangulares.

Si bien ambos equipos viven realidades distintas, lo que compartían previo a este juego era la necesidad de sumar de a tres. El ‘embajador’ por su parte requería las unidades para mantenerse en zona de clasificación, mientras que el ‘felino’ pensando en el descenso, pues es uno de los clubes con alta probabilidad de perder la categoría en diciembre.

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Lo cierto es que la suerte le sonrió a los dirigidos por Alberto Gamero, quien realizó una serie de modificaciones en el once titular, algunas de ellas por lesiones. Si bien el samario todavía tiene cosas por mejorar, el ganar en el ‘coloso de la 57’ era prácticamente una obligación en esta oportunidad.

Variantes ofensivas

Para este partido, Gamero salió al terreno de juego con un solo volante de marca por la baja de Rodrigo Ureña por una virosis. Stiven Vega fue el elegido por el entrenador, aunque hay que decir que por momentos Mackalister Silva le daba una mano en defensa. Se debe tener en cuenta que la función del ’14’ es más arriba, casi que de mediapunta.

Por los costados estuvieron Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Ruiz y en punta Leonardo Castro y Andrey Estupiñan formando un doble ‘9’. Esa fórmula le dio resultados a el timonel, ya que esos hombres en ataque funcionaron bien en ambos tiempos.

Estupiñán abrió el marcador gracias a una asistencia de ‘Leo’, quien le filtró por el centro donde fue que se gestó la jugada. El atacante quedó frente al arquero rival y definió de buena manera, poniendo así el primero de la noche, aunque quedó un poco lastimado porque el guardameta lo impactó en el achique.

Cuadrado en un buen nivel

A pesar que principalmente se movió por la banda izquierda, el aporte de Juan Guillermo fue valioso ante Jaguares. En ocasiones le dio una mano a Valencia en defensa y en ataque se le vio por el centro. Por el medio fue que armó la acción que le permitió al ‘azul’ ampliar la ventaja en El Campín.

El futbolista con paso por la Selección Colombia le abrió una buena bola por la derecha a Ruiz, quién se filtró casi hasta línea de fondo del arco norte. Ahí le mandó un pase al área chica a Castro para que él solo la tuviese que tocar para mandarla dentro de la red. Para ese punto ya los dos delanteros habían anotado.

Estupiñán cumple por dos como delantero

En el complemento el ex Deportivo Pasto selló su doblete al convertir de cabeza. Esa banda izquierda con Cuadrado y Valencia funcionó bien en esta ocasión. El lateral, tras una recuperación cerca al área, le envió un centro a Andrey y este de cabeza la guardó en el arco sur. No festejaba desde que convirtió en este mismo escenario ante Boyacá Chicó.

Ruiz vuelve a mostrar capacidad

Además de la asistencia, Daniel hizo gol al segundo tiempo y su asistidor fue Cuadrado. Millonarios recuperó una bola y salió a la contra con Juan Guillermo que se devoró esa banda izquierda. El extremo se la pinchó a Ruiz, este controló con el pecho y luego sacó un zurdazo para así poner el cuarto de la noche.

Jaguares logró anotar de tiro libre, un buen gol de Cristian Álvarez de tiro libre, hay que decirlo. El tema es que en ese momento, que fue sobre el cierre del primer tiempo, a Luis Matorel se le estaba saliendo el partido de las manos porque empezó a dejar que los equipos se golpearan y luego pitó las famosas falticas.

Lo cierto es que el conjunto visitante no aprovechó eso para usarlo como motivación y buscar algo más. Los de Montería siguen en zona roja y parece que va a ser difícil poder cambiar su presente y poder mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano para el 2027.

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