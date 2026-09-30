Álvaro Arbeloa, acusado por la FA de cuestionar la integridad de un árbitro

La FA acusó al entrenador del Fulham de mala conducta por cuestionar la integridad arbitral tras el duelo ante el Manchester United

El español insinuó ayudas a los Red Devils | Reuters

Álvaro Arbeloa enfrenta un procedimiento disciplinario en Inglaterra. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) acusó al entrenador del Fulham de mala conducta por las declaraciones que realizó después del empate 1-1 contra el Manchester United, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League, disputado el pasado 20 de septiembre en Craven Cottage.

La acusación se produjo después de que el técnico español cuestionara varias decisiones arbitrales del encuentro y relacionara lo sucedido con el Manchester United con el derbi de Mánchester de la jornada anterior. La FA considera que sus palabras pueden implicar un posible sesgo arbitral o poner en duda la integridad de uno de los integrantes del equipo arbitral.

¿Qué dijo Álvaro Arbeloa sobre el arbitraje ante Manchester United?

El Fulham estuvo cerca de conseguir su primera victoria de la temporada en la Premier League. Un autogol de Lisandro Martínez puso en ventaja al equipo de Arbeloa, pero Matheus Cunha consiguió el 1-1 en el minuto 89, tras un disparo que sufrió un desvío. El resultado dejó al conjunto londinense sin el triunfo después de cinco jornadas.

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Arbeloa mostró su inconformidad después del partido y centró parte de sus críticas en una falta señalada a favor del United poco antes del empate. El entrenador consideró que las decisiones arbitrales habían favorecido al conjunto de Manchester y recordó lo ocurrido una semana antes en el partido entre Manchester United y Manchester City. “Cada decisión fue suya y, después del partido contra el Manchester City, supe que no dejarían perder al Manchester United. Merecíamos algo más. Sabíamos lo que pasó la semana pasada. Hemos visto lo que ha hecho el árbitro en todos los partidos, así que fue un partido difícil. Tuvimos mala suerte”, declaró Arbeloa después del encuentro.

Posteriormente, el entrenador español trató de matizar sus palabras. Arbeloa reconoció que su dominio del inglés podía haber afectado la forma en la que expresó su opinión y señaló que prefería no hablar sobre los árbitros. También explicó que conoce las dificultades que implica el trabajo de los colegiados y que trata de facilitar su labor.

La FA acusa a Arbeloa de mala conducta y fija plazo para responder

Diez días después del encuentro, la Federación Inglesa anunció este miércoles 30 de septiembre la apertura del procedimiento contra el entrenador del Fulham. El organismo considera que los comentarios realizados en la entrevista posterior al partido pueden contravenir sus normas sobre las declaraciones relacionadas con los oficiales de partido. “Álvaro Arbeloa ha sido acusado de mala conducta por unos comentarios realizados después del partido de la Premier League entre el Fulham y el Manchester United, disputado el domingo 20 de septiembre”, señaló la Federación Inglesa en su comunicado.

La FA agregó: “Se alega que el entrenador del Fulham actuó de manera inapropiada al realizar, en una entrevista posterior al partido, unos comentarios que implican un posible sesgo y/o cuestionan la integridad de un miembro del equipo arbitral. Álvaro Arbeloa tiene hasta el jueves 1 de octubre para presentar una respuesta”.

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Arbeloa deberá ahora responder formalmente a la acusación antes del plazo establecido. El procedimiento podría derivar en una sanción económica y, dependiendo de la resolución disciplinaria, también puede contemplar una suspensión, aunque hasta este 30 de septiembre la FA no ha anunciado ningún castigo contra el entrenador. Un antecedente reciente fue el expediente contra Rodri Hernández por comentarios sobre el arbitraje, caso que concluyó con una multa económica.