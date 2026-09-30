Rachel evoluciona a huracán y llegaría a categoría 3: esta es su trayectoria y estos son los estados afectados

El ciclón mantiene efectos por lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en el Pacífico mexicano

Huracán Rachel, hoy 30 de septiembre. | @conagua_mx

El huracán Rachel se fortaleció durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre de 2026 frente a las costas del Pacífico mexicano. El fenómeno alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y mantiene efectos sobre el occidente y suroeste del país, principalmente por lluvias, oleaje y rachas de viento.

De acuerdo con la actualización de las 08:00 horas, tiempo de la montaña de Estados Unidos, del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste. Su centro se ubicaba sobre aguas del Pacífico y el pronóstico mantiene su núcleo lejos de territorio continental mexicano.

Las condiciones del océano podrían favorecer un aumento de intensidad durante las próximas 48 horas. El NHC contempla que Rachel alcance 115 millas por hora, alrededor de 185 km/h, durante el jueves 1 de octubre, intensidad correspondiente a un huracán categoría 3. Sin embargo, la trayectoria proyectada lo mantiene mar adentro.

Las autoridades mantienen especial atención en las precipitaciones. Las bandas exteriores del ciclón pueden provocar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de pendiente, por lo que Protección Civil recomienda consultar los avisos oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria.

Huracán Rachel: ¿Qué estados tendrán fuertes lluvias hoy 30 de septiembre?

La circulación de Rachel favorecerá este miércoles lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. En el sur de Nayarit se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros.

El NHC calcula que, durante todo el episodio asociado a Rachel, sectores costeros de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco podrían acumular entre 4 y 8 pulgadas de lluvia -aproximadamente 100 a 200 milímetros-, con máximos aislados cercanos a 12 pulgadas, equivalentes a unos 300 milímetros. Estas cantidades elevan el riesgo de inundaciones y deslaves.

Además, para este miércoles se prevé oleaje elevado en el litoral del Pacífico mexicano. Las marejadas asociadas a Rachel afectarán la costa del suroeste y, en los próximos días, se extenderán hacia el occidente del país y el sur de la península de Baja California.

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¿Dónde se ubica el huracán Rachel, cuál es su trayectoria y categoría?

En la actualización de las 08:00 horas del 30 de septiembre, Rachel se encontraba cerca de los 18.1 grados de latitud norte y 108.0 grados de longitud oeste, con vientos sostenidos de 85 millas por hora, unos 140 km/h, por lo que permanecía como huracán categoría 1.

El ciclón avanza hacia el noroeste y el pronóstico señala que reducirá de forma gradual su velocidad. Después girará hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el oeste. Según el NHC, esta ruta llevará a Rachel al sur de la península de Baja California y después hacia aguas abiertas del Pacífico, cada vez más lejos de tierra.

La previsión de intensidad contempla que alcance cerca de 105 mph -169 km/h- durante las primeras horas del jueves y suba a unos 115 mph -185 km/h- alrededor del mediodía del 1 de octubre, cuando podría convertirse en un huracán categoría 3. Para el viernes 2, el NHC todavía proyecta una intensidad máxima cercana a 120 mph, antes de un descenso gradual.

¿Dónde se prevé que toque tierra el huracán Rachel y de qué categoría?

Por ahora no existe un punto de impacto en tierra previsto para Rachel. El pronóstico oficial del NHC señala que el núcleo del huracán permanecerá frente a las costas mexicanas y después pasará al sur de la península de Baja California, sin ingreso previsto a territorio nacional.

Aunque Rachel podría alcanzar categoría 3 durante el jueves 1 de octubre, ese fortalecimiento ocurriría sobre el océano Pacífico. El NHC incluso retiró en su actualización de las 08:00 horas los avisos y vigilancias costeras previos, aunque todavía advierte sobre rachas de fuerza de tormenta tropical, lluvias, oleaje y corrientes de resaca en sectores del litoral mexicano.

La trayectoria puede cambiar conforme se obtengan nuevos datos, por lo que las autoridades recomiendan consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua, Protección Civil y el Centro Nacional de Huracanes, sobre todo en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.