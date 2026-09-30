¡Nuevos detalles! Así se jugarían las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030

De esta forma serían 6 ó 7 selecciones sudamericanas jugando la próxima cita orbital desde la fase de grupos.

Momento del cruce entre Otamendi y Ríos | Vizzor Image.

Recién pasan las emociones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y el título de España ante la ‘Albiceleste’. Sin embargo una de las grandes dudas es: ¿Cómo se van a jugar las Eliminatorias Sudamericanas? entendiendo que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de la próxima cita orbital a disputarse en el 2030.

Por tal motivo, en las últimas horas Juan José Buscalia, reveló detalles del formato con el que se jugarían estas clasificatorias: “Las eliminatorias al Mundial 2030 empiezan el próximo año, puede ser en junio o en el mes de septiembre. Argentina, Uruguay y Paraguay van a participar normalmente y como subsedes del Mundial 2030 ellos están clasificados directamente”.

¡Con los locales!

“Aunque inicialmente se había planteado otra cosa, de los 7 seleccionados restantes se van a clasificar tres de manera directa y un seleccionado irá a un repechaje. Van a participar los 10 seleccionados de la Conmebol de la Eliminatoria. No se va a jugar con menos fechas, porque son menos partidos para vender entradas, menos partidos para vender derechos televisivos”, agregó el comunicador en Blog Deportivo.

“Había algunos dirigentes, porque conozco ciertas cosas, muy importantes que estaban contrarios a ese sistema. Presidentes de federaciones dijeron no querer jugar contra Argentina, Uruguay y Paraguay. No vos a permitir que eso se dé, dijeron. Deportivamente sí es entendible, pero en lo económico no lo es. Que venga Argentina a jugar es atractivo en diferentes aspectos, me contó alguno de ellos”, detalló el argentino.

Pues bien, definiendo la información que entregó Juan José Buscalia, las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial del 2030 se jugarían con las 10 selecciones: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile. De allí clasificarían 3 equipos directamente, además de 1 por repechaje, siendo así 6 ó 7 países de la región jugando fase de grupos de la próxima cita orbital.

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La ausencia notable para Colombia

Cabe mencionar que la Colombia cuenta con una baja notoria, después de un largo tiempo James David Rodríguez Rubio no será parte de la ‘Tricolor’ para este certamen, el ’10’ anunció hace un par de semanas atrás su retiro del combinado nacional. En las pasadas Eliminatorias el equipo de todos terminó bien, en la tercera posición, tras golear a Venezuela 3-6 en Maturín.

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