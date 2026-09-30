Nicaragua vs Costa Rica: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Bryan Ruiz se estrena en el visitante tras la salida de Fernando Batista como entrenador.

Nicaragua Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Nicaragua y Costa Rica se enfrentarán en un duelo marcado por la urgencia de reaccionar en la Concacaf Nations League 2026. El Estadio Nacional de Fútbol de Managua recibirá a dos selecciones que atraviesan un comienzo complicado y necesitan recuperar confianza. La lucha por salir de los últimos lugares del grupo añade presión a un encuentro que también abrirá una nueva etapa en el banquillo costarricense.

La atención estará puesta en Bryan Ruiz, quien afrontará su primer partido como técnico interino de Costa Rica después de la salida de Fernando Batista. El excapitán recurrió a futbolistas experimentados como Keylor Navas y Celso Borges para intentar reorganizar al equipo en pocos días. Su desafío será trasladar ese liderazgo al terreno de juego y encontrar respuestas para una Tricolor golpeada por sus últimas actuaciones.

Nicaragua tendrá su primera presentación como local en esta edición, después de visitar a República Dominicana y Curazao. El conjunto dirigido por Juan Cruz Real necesita corregir los desajustes defensivos que condicionaron sus anteriores compromisos y aprovechar la oportunidad de jugar ante su afición. Frente a una Costa Rica que llega con cambios importantes, la Azul y Blanco buscará un triunfo que le permita recuperar terreno en la competición.

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Nicaragua vs Costa Rica en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Nicaragua y Costa Rica jugarán el jueves 1 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., hora de ambos países, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y enfrentará a dos selecciones que necesitan conseguir sus primeros puntos en el torneo.

¿Dónde ver en vivo el Nicaragua vs Costa Rica el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido entre Nicaragua y Costa Rica se podrá ver en territorio costarricense por FOX, que tiene la transmisión exclusiva de los compromisos de visitante de La Sele en esta fase. Por su parte, en Nicaragua estará disponible por Nica Sports como en todas las transmisiones de local.

Nicaragua vs Costa Rica: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Nicaragua llega con dos derrotas y sin puntos, después de perder 3-2 ante República Dominicana y sufrir una goleada por 6-1 frente a Curazao. La Azul y Blanco acumula tres goles a favor y nueve en contra, un balance que refleja sus dificultades defensivas en este arranque. Ante su afición, buscará reaccionar frente a un rival directo en la lucha por alejarse de la zona de descenso.

Costa Rica también está sin puntos, tras caer 4-3 contra Curazao y 2-0 ante Haití, resultados que precedieron a la salida de Fernando Batista. El duelo marcará el debut de Bryan Ruiz como técnico interino, con el regreso de referentes como Keylor Navas, Celso Borges y Juan Pablo Vargas a la convocatoria. La Tricolor necesita una respuesta inmediata para cambiar su situación en el grupo y mantener sus posibilidades de recuperación.

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