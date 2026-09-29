Premier League confirma fallo contra Manchester City y el club anuncia su apelación

La comisión confirmó graves irregularidades financieras durante nueve temporadas; el club rechazó el fallo y anunció que apelará

El conjunto mancuniano apelará el fallo de la Premier | Reuters

La Premier League confirmó este martes 29 de septiembre la resolución de la comisión independiente que encontró al Manchester City responsable de graves infracciones a las reglas financieras durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. El fallo da por probados todos los cargos relacionados con las irregularidades financieras centrales del caso y tres de los cuatro señalamientos vinculados con la falta de cooperación durante la investigación.

La resolución sostiene que el club utilizó contratos comerciales simulados para presentar ingresos superiores a los reales y reducir artificialmente sus costos. Además, concluyó que presentó cuentas con información incorrecta, ocultó la verdadera situación de sus finanzas ante auditores y reguladores y rebasó de manera considerable los límites de gasto establecidos tanto en Inglaterra como por la UEFA.

De acuerdo con el comunicado de la competición, parte del mecanismo consistió en acuerdos de patrocinio en los que las empresas involucradas solamente pagaban una porción de las cantidades registradas oficialmente. El resto habría sido financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), entonces propietario del club.

La comisión también identificó otros acuerdos financiados por ADUG que permitieron registrar gastos operativos inferiores a los realmente efectuados, además de una operación circular relacionada con Fordham, empresa que adquirió derechos de imagen de jugadores. Según el fallo, el conjunto de estos mecanismos permitió inflar ingresos y reducir costos por más de 900 millones de libras durante el periodo investigado.

El conjunto mancuniano habría conseguido así presentar una situación financiera que aparentaba cumplir con las normas de sostenibilidad económica. La comisión determinó que, si todos esos acuerdos hubieran sido reflejados correctamente en las cuentas, el equipo habría excedido por una cantidad considerable los límites de gasto aplicables. El documento concluye que la conducta tuvo como objetivo “eludir las reglas”.

Durante los cuatro años de investigación, la comisión consideró acreditadas múltiples faltas al deber de cooperación y buena fe y señaló que el club realizó “esfuerzos concertados para detener y frustrar la investigación”.

La Premier League explicó que la sanción todavía no ha sido determinada. Esa parte será resuelta en una audiencia separada y privada ante la misma comisión independiente, que cuenta con amplias facultades para imponer castigos, entre ellos multas, deducciones de puntos y otras medidas deportivas.

El procedimiento, por lo tanto, sigue abierto. El club tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar formalmente su apelación, mientras el organismo pretende completar tanto esa fase como la posterior definición y publicación de las sanciones lo antes posible.

Manchester City rechaza el fallo y anuncia que apelará

La respuesta del equipo fue inmediata. La institución aseguró estar “decepcionada y sorprendida” por la resolución publicada este martes y rechazó las conclusiones de la comisión. “El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones relacionadas con este caso”.

En su postura, la entidad adelantó que utilizará todas las vías regulatorias y legales disponibles y afirmó que será “implacable” en su defensa. También recordó que el proceso todavía tiene etapas pendientes y confirmó que recurrirá formalmente la resolución.

Manchester City sostuvo que el fallo contiene “claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho” y considera que sus conclusiones carecen de la solidez necesaria para mantenerse durante una apelación.

El club también afirmó que durante ocho años respetó el debido proceso bajo la expectativa de que los responsables de dirigir la investigación actuarían como un regulador independiente, imparcial y libre de influencias partidistas. Por ahora, aseguró que sus posibilidades de pronunciarse con mayor detalle están limitadas mientras continúen los procedimientos.