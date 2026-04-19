Boston impone condiciones y arrolla a Philadelphia en el Juego 1

Boston impuso ritmo desde el inicio, aprovechó la baja de Joel Embiid y dominó en ambos lados de la duela

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Los Boston Celtics derrotaron 123-91 a los Philadelphia 76ers en el Juego 1 de la primera ronda de los playoffs de la NBA, disputado en el TD Garden. El equipo local tomó ventaja desde el primer cuarto y no la soltó en ningún momento del partido, estableciendo diferencias claras en ejecución ofensiva y presión defensiva.

El inicio marcó el rumbo del encuentro. Boston cerró el primer cuarto con ventaja de 33-18 tras una ejecución perfecta en ambos lados de la duela y unos Sixers erráticos, incluyendo un uno de nueve en triples. La defensa colapsó la pintura y forzó pérdidas constantes, mientras que la diferencia en rebotes reflejó el control físico del equipo local.

THE JAYS SHINED IN GAME 1 ☘️



JB: 26 PTS, 2 STL

JT: 25 PTS, 11 REB, 7 AST, 2 STL



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En el segundo cuarto, la ventaja se amplió sin ajustes efectivos del rival. Los locales llegaron al descanso con marcador de 64-46 tras mantener 50% de efectividad en tiros de campo. Jayson Tatum sumó 21 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en la primera mitad, liderando una ofensiva equilibrada y eficiente que encontró tiros abiertos y evitó pérdidas innecesarias.

Philadelphia no encontró soluciones sin su principal referencia interior. La ausencia de Joel Embiid, fuera por una apendicectomía reciente, dejó al equipo sin presencia en la pintura. Tyrese Maxey encabezó la ofensiva con 14 puntos al descanso, pero con baja eficiencia.

El tercer cuarto terminó por definir el partido. Los Celtics aumentaron su ventaja de 95-71 con una racha ofensiva liderada por Jaylen Brown, quien anotó 16 puntos en el periodo y elevó su cuenta a 26. La defensa mantuvo presión constante sobre los referentes de Philly de balón y limitó los intentos cómodos de Philadelphia, que no logró recortar la diferencia.

JB and PG exchange tough buckets 😤



Celtics hold a healthy lead in Q3 of Game 1! pic.twitter.com/Y34c5kc9Mj — NBA (@NBA) April 19, 2026

El cierre fue un trámite para la escuadra de casa, que mantuvo la intensidad y amplió la diferencia hasta superar los 30 puntos en el último cuarto. Tatum cerró con 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, mientras Brown terminó como líder anotador con 26 unidades. El equipo registró cinco jugadores en doble dígito, reflejando la distribución ofensiva.

Philadelphia terminó con problemas en ambos lados de la cancha. Los 76ers nunca tuvieron ventaja en el marcador y pasaron cerca de 40 minutos con desventaja de doble dígito. Maxey lideró con 21 puntos, pero con 8 de 20 en tiros y solo uno de cuatro en triples.

La serie continuará en Boston. El Juego 2 se disputará este martes en el TD Garden antes de trasladarse a Philadelphia para el tercer encuentro. El ganador de la eliminatoria enfrentará al vencedor entre New York Knicks y Atlanta Hawks en las semifinales de la Conferencia Este, donde los de la Gran Manzana tienen ventaja.

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