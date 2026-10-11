Jéfferson Lerma, el puntual

El centrocampista colombiano se ha transformado en defensor y volvió a brillar con un gol para el Crystal Palace.

Jéfferson Lerma celebra su gol. – Ben Stansall, AFP.

Si el colombiano Jéfferson Lerma se ha sostenido durante tantos años en una liga tan exigente como la Premier League es porque sus virtudes realmente satisfacen las expectativas de los clubes en los que ha jugado. Bien se reconoce a la cultura inglesa por su puntualidad y esa podría ser una de las características del juego que el cafetero mejor explota para hacer que su legado crezca y que el Crystal Palace disfrute de ello hoy.

El hecho volvió a quedar evidenciado en el partido frente al Nottingham Forest de este domingo. Más allá del gol, del cual se hablará más adelante, hay que ver cómo el cafetero ha ido transformando su rol de acuerdo con las necesidades de la escuadra. Su habitual espacio como centrocampista ha sufrido un retroceso posicional que hoy lo tiene jugando como defensor central de un esquema con tres zagueros.

Su altura y buena capacidad para medir balones aéreos lo pone actualmente como un pilar de la muralla, quitándole cierta responsabilidad de sacar al equipo desde el fondo, aunque lo sigue haciendo bien de vez en cuando. Esa misma talla se convierte en arma ofensiva para las pelotas quietas, como el tiro de esquina que aprovechó para moverse con libertad en el área chica y anotar.

¿Y qué decir de la parte comportamental? Es un líder en toda la expresión de la palabra. Crystal Palace arrancó perdiendo muy temprano con un error infantil de Anan Khalaily, pero fue valerosa la manera en la que se repuso del golpe emocional que eso pudiera haber representado. El equipo supo sufrir , se organizó y entendió los momentos adecuados para salir del fondo y golpear. Eso siempre está sostenido por jugadores con ascendencia dentro del grupo.

Una vez que Daichi Kamada había empatado el encuentro, el equipo no se conformó y quiso seguir de largo. Al borde de ir al descanso, fue que Lerma cabeceó y firmpo la remontada. Todo el equipo se volcó a celebrar con él y a reconocerle el mérito. La manera en la que sus compañeros prestan atención cuando habla dan cuenta de un futbolista que brinda garantías para desarrollar el plan del director técnico.

¡GOL CAFETERO PARA DARLO VUELTA! El colombiano Jefferson Lerma ganó en el área chica y marcó el 2-1 del Crystal Palace vs. Forest. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EJImoaZ5FR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

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Y el reconocimiento no acaba ahí. Esa misma imagen de líder la tiene desde hace años con la Selección Colombia. Lerma fue uno de los grandes ausentes durante la más reciente fecha FIFA y, probablemente, la falta de alguien que animara al equipo para ir al frente fue de las mayores carencias que se observaron en el combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Es un hecho que va a seguir ocupando un lugar importante durante el ciclo de representaciones nacionales que está arrancando.

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