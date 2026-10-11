Pumas busca romper una racha de cinco años sin vencer a Cruz Azul en casa en Liga MX

El equipo universitario busca vencer a La Máquina en Ciudad Universitaria por primera vez desde 2021 en Liga MX y poner fin a una racha de seis partidos sin ganarle como local

Los felinos atraviesan una sequía como local ante La Máquina | Imago7

Pumas tiene una cuenta pendiente con Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Aunque Ciudad Universitaria suele representar una ventaja para los auriazules, la historia reciente frente a La Máquina cuenta algo diferente: los universitarios no consiguen una victoria como locales ante los cementeros en la Liga MX desde noviembre de 2021, una racha que intentarán terminar en el Apertura 2026.

El equipo de la UNAM recibirá a Cruz Azul este domingo 11 de octubre, en la jornada 11 del Apertura 2026, con la necesidad de sumar tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación. Sin embargo, tendrá enfrente a un rival que ha encontrado la manera de salir con resultados favorables de Ciudad Universitaria.

Desde aquel triunfo por 4-3 en el Apertura 2021, Pumas acumula seis partidos consecutivos sin vencer a Cruz Azul como local en la Liga MX, entre fase regular y liguilla. Durante ese periodo, el balance favorece a los celestes con cuatro victorias y dos empates, una estadística que pone un ingrediente adicional al enfrentamiento capitalino.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas derrotó a Cruz Azul en Ciudad Universitaria?

La última victoria universitaria en casa frente a La Máquina dentro de la Liga MX ocurrió el 7 de noviembre de 2021, cuando Pumas consiguió una remontada para imponerse 4-3 en la última jornada del Apertura. Aquella tarde, Roberto Alvarado marcó tres goles para Cruz Azul durante el primer tiempo, pero los auriazules reaccionaron con anotaciones de Favio Álvarez y un doblete de Diogo de Oliveira, después de que Arturo Ortiz abriera el marcador. El triunfo permitió a los felinos avanzar al repechaje.

A partir de ese encuentro, el Estadio Olímpico Universitario dejó de representar una ventaja para Pumas cuando recibe a Cruz Azul en el campeonato mexicano. En el Apertura 2022, los cementeros se llevaron una victoria por 2-1, mientras que el siguiente enfrentamiento de liga con los universitarios como anfitriones terminó con un empate sin goles en el Clausura 2024.

La situación tampoco cambió durante la fase final del Clausura 2024. Cruz Azul regresó a Ciudad Universitaria para disputar la ida de los cuartos de final y consiguió una victoria por 2-0, resultado que encaminó su clasificación a las semifinales. Meses después, en el Apertura 2024, La Máquina repitió el marcador y volvió a superar a los auriazules en su estadio.

En el Clausura 2026, Pumas tuvo otra oportunidad de terminar con la sequía, pero el duelo de fase regular concluyó 2-2. La historia se repitió en mayo, aunque con consecuencias mayores: ambos equipos disputaron la final del campeonato y Cruz Azul ganó 2-1 el encuentro de vuelta en el Olímpico Universitario, resultado con el que conquistó el título.

Los números reflejan el dominio cementero en los seis encuentros más recientes de Liga MX con Pumas como local: cuatro derrotas universitarias, dos empates, siete goles a favor y once en contra. La última victoria auriazul en estas condiciones permanece en aquel 4-3 de 2021, por lo que una nueva oportunidad se presenta casi cinco años después.

El gol de Rotondi que le dio el título a Cruz Azul | Imago 7

Pumas busca revancha ante Cruz Azul y terminar con su dominio en CU

La racha tiene una particularidad: Pumas sí consiguió derrotar a Cruz Azul en Ciudad Universitaria después de 2021, pero fue en otra competencia. El 5 de abril de 2022, los universitarios ganaron 2-1 en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, gracias a un doblete de Juan Ignacio Dinenno. Por lo tanto, la sequía corresponde exclusivamente a los enfrentamientos de la Liga MX.

A esta estadística se suma otro registro de La Máquina. Cruz Azul acumula 30 partidos consecutivos sin perder en el Estadio Olímpico Universitario, una cifra que incluye 24 encuentros como local administrativo y seis como visitante. Su última derrota en ese inmueble fue precisamente ante Pumas en noviembre de 2021.

El partido también tendrá consecuencias en la clasificación del Apertura 2026. Pumas llega a la jornada 11 en el duodécimo puesto, con 12 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa la séptima posición, con 16 unidades. Ambos equipos atraviesan una etapa de resultados irregulares y necesitan recuperar terreno en la pelea por la liguilla.

Para los universitarios, el enfrentamiento representa una oportunidad de terminar con una racha negativa que ha sobrevivido a distintos torneos, planteles y enfrentamientos de eliminación directa. Además, llega después de la final perdida en mayo ante el mismo rival, un antecedente que añade importancia a la cita.

Pumas tendrá la posibilidad de recuperar el triunfo frente a Cruz Azul en su propia cancha y evitar que La Máquina prolongue su dominio en Ciudad Universitaria. Los tres puntos son necesarios para sus aspiraciones en el Apertura 2026, pero una victoria también pondría fin a una de esas rachas particulares que se presentan en la Liga MX, donde un equipo puede hacerse fuerte incluso cuando juega en territorio ajeno.