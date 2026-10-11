Beijing se rinde ante Qinwen Zheng: la campeona olímpica hace historia en casa después de dos años sin un título

Zheng ganó su primer título desde 2024, se convirtió en la primera campeona local en Beijing y regresará al Top 25 mundial

Zheng superó a Mirra Andreeva en sets corridos | Reuters

Qinwen Zheng consiguió una victoria histórica. La campeona olímpica de Paris 2024 derrotó a Mirra Andreeva por 7-5 y 6-4 en la final del China Open 2026 y se convirtió en la primera jugadora china que gana el torneo de Beijing.

El triunfo, conseguido en una hora y 43 minutos, le permitió levantar el primer título WTA 1000 de su carrera y poner fin a una sequía de casi dos años. La última vez que había sido campeona fue en octubre de 2024, cuando conquistó el WTA 500 de Tokio para cerrar su mejor temporada

Meses antes había conseguido el oro individual en los Juegos Olímpicos de París, donde derrotó a Donna Vekic en la final. Aquellos resultados la consolidaron entre las principales figuras del circuito y posteriormente alcanzó el cuarto lugar de la clasificación mundial, pero una lesión en el codo derecho interrumpió su progresión.

En julio de 2025, tuvo que someterse a una cirugía que la mantuvo alejada de las canchas durante varios meses. Su regreso estuvo marcado por dificultades para recuperar el nivel competitivo, con eliminaciones en las primeras rondas de Roland Garros y Wimbledon de 2026. Los resultados provocaron que descendiera hasta el puesto 160 del ranking, una caída considerable para una tenista que había disputado la final del Australian Open de 2024 y que apenas un año antes se encontraba entre las cinco mejores del mundo.

The winning moment 🤩



History sealed with an ace from Zheng Qinwen!#ChinaOpen pic.twitter.com/U9tSRpv7KN — wta (@WTA) October 11, 2026

La recuperación comenzó a reflejarse durante la gira estadounidense, especialmente en el US Open, donde tuvo que superar la clasificación para ingresar al cuadro principal. En Nueva York consiguió victorias ante Iga Swiatek y Madison Keys para avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Elena Rybakina, posterior campeona. Su actuación le permitió escalar del lugar 121 al 52 y recuperar terreno antes de competir en casa, donde recibió una invitación para participar en el cuadro principal.

Zheng llegó al torneo como número 54 del mundo y se convirtió en la primera Wild Card que consigue el campeonato desde la reinauguración del certamen en 2004, además de ser la jugadora con peor clasificación que lo ha conquistado durante ese periodo. Los 15 mil espectadores presentes acompañaron su victoria con una ovación cuando cayó sobre la cancha tras concretar el punto definitivo.

MÁS INFORMACIÓN: Alexander Zverev será número uno del mundo por primera vez tras la baja de Jannik Sinner

“Es increíble ganar aquí en Beijing frente a mi público. Es uno de mis sueños“, declaró la tenista de 24 años después del encuentro. También reconoció las dificultades que atravesó durante su recuperación y agradeció el respaldo recibido: “Quiero agradecer a mi equipo por apoyarme, porque he pasado por un año muy difícil, y gracias a los aficionados”.

There's no place like home for Zheng Qinwen 🤩#ChinaOpen pic.twitter.com/7w8ZkSXBrh — wta (@WTA) October 11, 2026

La china tuvo que superar tres puntos de set cuando Andreeva ganaba 5-4 en el primer parcial. Después de escapar de esa situación, tomó el control del marcador y aseguró la ventaja por 7-5. En la segunda manga encontró el quiebre decisivo con el resultado igualado 4-4 y cerró el encuentro con un ace.

La conquista tendrá un impacto inmediato en su clasificación: pasará del puesto 54 al 23, un ascenso de 31 posiciones que la devuelve al Top 25 y confirma la recuperación que había iniciado en Nueva York.

La derrota no impidió que Andreeva también alcanzara un nuevo hito en su carrera. La rusa, campeona de Roland Garros 2026, ascenderá al tercer puesto mundial y se convertirá en la tercera tenista más joven del siglo XXI en ingresar por primera vez al Top 3, solamente por detrás de Maria Sharapova y Kim Clijsters.