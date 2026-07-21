Chelsea ficha a Morgan Rogers por cifra récord tras su paso por Aston Villa

El elemento inglés llega a los Blues tras una destacada participación con la selección de Inglaterra, que se hizo del tercer lugar en la recién finalizada Copa del Mundo 2026

Rogers deja la disciplina del Aston Villa para sumarse a los Blues | @ChelseaFC

El Chelsea confirmó la incorporación de Morgan Rogers como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. El futbolista inglés llega procedente del Aston Villa y firmó un contrato que lo vincula con el club londinense hasta 2033, por lo que se integrará al plantel dirigido por Xabi Alonso.

La operación se cerró por una cifra de 117 millones de libras, cantidad que convirtió a Rogers en una de las transferencias más altas dentro del mercado británico. El delantero regresó a Inglaterra después de su participación con la selección en la Copa del Mundo y realizó los exámenes médicos antes de formalizar su llegada al conjunto azul.

“Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club que siempre he admirado desde que era niño”, declaró Rogers tras confirmar su fichaje. El atacante también señaló que decidió incorporarse por el proyecto deportivo encabezado por Xabi Alonso y la dirección que busca tomar la institución.

“Estoy muy ilusionado con el proyecto, con el nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí y tengo muchas ganas de empezar”, añadió el futbolista inglés en sus primeras palabras como jugador del Chelsea.

Rogers llega después de consolidarse como una de las piezas ofensivas del Aston Villa. Durante su etapa con el equipo de Birmingham participó en 85 partidos de Premier League, donde sus goles y asistencias contribuyeron a 40 anotaciones del conjunto. Además, formó parte del equipo que terminó entre los cuatro primeros de la liga y posteriormente conquistó la UEFA Europa League.

El atacante también se convirtió en una alternativa frecuente para la selección de Inglaterra. Desde su debut con el combinado nacional en noviembre de 2024, acumuló 22 apariciones internacionales y fue incluido en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA de este verano.

La llegada de Rogers al Chelsea fue una operación que tomó forma después del interés que el club londinense mantuvo durante más de dos años. Aunque otros equipos de la Premier League habían mostrado atención por el jugador, la directiva encabezada por los responsables deportivos del Chelsea aceleró las negociaciones tras la participación del futbolista en el Mundial.

El acuerdo se concretó con la participación de diferentes figuras del club, incluido Xabi Alonso y el copropietario Behdad Eghbali. La relación entre la directiva del Chelsea y el propietario del Aston Villa, Nassef Sawiris, también fue parte de las conversaciones que permitieron cerrar el traspaso de Morgan Rogers, quien ahora iniciará una nueva etapa en Stamford Bridge.

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