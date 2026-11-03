¡A recuperar protagonismo! Edson Álvarez busca su revancha con el West Ham tras el despido de Nuno Espírito Santo

El mediocampista mexicano pasó de disputar 42 partidos en su primera temporada con los Hammers a sumar apenas 75 minutos tras su regreso de Turquía

Edson buscará su revancha tras la salida de Nuno. | Claro Sports.

La salida de Nuno Espírito Santo del West Ham podría representar una nueva oportunidad para Edson Álvarez, quien atraviesa uno de los momentos de menor participación en su carrera europea. El entrenador portugués fue destituido este martes 3 de noviembre, después de los resultados del conjunto londinense en la Championship, una decisión que pone fin a una etapa en la que el mediocampista mexicano apenas consiguió 75 minutos oficiales durante la temporada 2026-27.

La situación contrasta con las expectativas que acompañaron su llegada a Inglaterra en agosto de 2023. Procedente del Ajax, Álvarez aterrizó en el West Ham mediante una operación cercana a los 35 millones de libras, como parte de la reconstrucción del mediocampo tras la salida de Declan Rice al Arsenal. Bajo las órdenes de David Moyes, el seleccionado nacional encontró continuidad en la Premier League y la Europa League, hasta convertirse en una de las opciones habituales del entrenador escocés.

Los números de su primera temporada reflejaron aquella confianza. Edson Álvarez disputó 42 partidos oficiales durante la campaña 2023-24, con 37 titularidades, 3,145 minutos, dos goles y dos asistencias. En la Premier League participó en 31 encuentros, mientras que en la Europa League contribuyó al recorrido de los Hammers hasta los cuartos de final. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto de consolidación terminó por convertirse en una pérdida progresiva de protagonismo.

MÁS INFORMACIÓN: Edson Álvarez podría volver a jugar con West Ham después de casi dos meses

De los 3,145 minutos con David Moyes a una salida rumbo al Fenerbahçe

La primera señal del cambio llegó durante la temporada 2024-25. Tras la salida de Moyes, el West Ham inició una etapa con Julen Lopetegui y posteriormente Graham Potter. Álvarez pasó de 42 a 31 partidos oficiales, mientras sus minutos descendieron de 3,145 a 1,990, una reducción de 1,155 minutos entre ambas campañas. Las lesiones y suspensiones también condicionaron su disponibilidad, aunque el mexicano todavía conservó participación dentro de la plantilla.

En la Premier League, sus apariciones bajaron de 31 a 28 y sus titularidades de 28 a 20. Durante su primer año acumuló 2,384 minutos ligueros, mientras que en el segundo registró 1,780, de acuerdo con Opta. Su producción ofensiva también disminuyó: después de marcar un gol y repartir una asistencia en la campaña 2023-24, terminó la siguiente sin anotaciones y con una asistencia. Los números mostraron una reducción de su presencia en el terreno de juego, aunque todavía estaba lejos de desaparecer de las convocatorias.

El siguiente capítulo llegó en agosto de 2025, cuando West Ham acordó su préstamo al Fenerbahçe de Turquía, con una opción de compra. El movimiento representaba una alternativa para recuperar continuidad y disputar competencias europeas. En ese momento, el conjunto turco era dirigido por José Mourinho, aunque el entrenador portugués salió del club poco después. La cesión también tuvo una consecuencia importante en Inglaterra: Álvarez abandonó Londres antes de que Nuno Espírito Santo asumiera el banquillo de los Hammers en septiembre de 2025.

Su experiencia en Turquía tampoco le permitió recuperar los registros de sus primeros años en Inglaterra. Álvarez disputó 17 partidos oficiales con el Fenerbahçe, 13 como titular, y acumuló alrededor de 1,077 minutos, con una asistencia y ningún gol. Los problemas físicos condicionaron su temporada, incluido un padecimiento de tobillo que requirió cirugía en febrero de 2026 y lo mantuvo fuera de competencia durante varias semanas. Al finalizar el préstamo, regresó a un West Ham que había perdido su lugar en la Premier League.

Edson Álvarez regresa al West Ham: un solo partido y ningún minuto en la Championship

Edson Álvarez tiene una nueva oportunidad en el West Ham. | Claro Sports.

La temporada 2026-27 parecía ofrecer un nuevo comienzo para el mexicano, aunque el panorama del club había cambiado. West Ham descendió a la Championship al término de la campaña anterior y mantuvo a Nuno Espírito Santo como entrenador, con el objetivo de regresar inmediatamente a la máxima categoría inglesa. Álvarez volvió después de su préstamo al Fenerbahçe, pero no consiguió un lugar en las alineaciones del técnico portugués.

Su única participación oficial se produjo el 8 de agosto de 2026, durante la victoria 3-1 frente al Portsmouth en la primera ronda de la Copa de la Liga inglesa. El mediocampista apareció como titular, disputó 75 minutos y recibió una tarjeta amarilla antes de abandonar el terreno de juego. Desde entonces, su nombre dejó de aparecer en los partidos oficiales, una situación que se prolongó durante agosto, septiembre y octubre.

La estadística resulta contundente: después de 13 jornadas de la Championship, Edson Álvarez no había disputado un solo minuto en la segunda división inglesa. Tampoco formó parte de la convocatoria para la derrota 3-1 frente al West Bromwich Albion del pasado 31 de octubre, encuentro que terminó por precipitar la salida de Nuno. El mexicano quedó relegado pese a los problemas que atravesó el equipo en diferentes sectores del terreno de juego.

El pasado 13 de octubre, el entrenador portugués fue cuestionado sobre la situación del seleccionado mexicano. Nuno aseguró que todos los futbolistas continuaban dentro de sus planes y que las oportunidades llegarían, aunque evitó comprometerse con una fecha para su regreso. Las declaraciones no se tradujeron en minutos: Álvarez permaneció fuera de las convocatorias y terminó la etapa del portugués con apenas una aparición oficial en la temporada.

🚨⚒️ Scott Parker has agreed all terms with West Ham as new head coach, contract set to be signed. Parker replaces Nuno Espirito Santo. 🤝🏼 https://t.co/78NiUscw4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

La derrota ante West Bromwich Albion, precedida por el tropiezo 3-2 contra Southampton, provocó el desenlace. West Ham confirmó el despido de Nuno Espírito Santo después de conseguir seis victorias en 13 partidos de la Championship, resultados que dejaron al equipo en el octavo puesto, fuera de las posiciones de ascenso directo. El club anunció que Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville asumirían temporalmente la preparación del plantel, mientras se define al nuevo entrenador que, dicho sea de paso, de acuerdo con Fabrizio Romano sería el exjugador de los Hammers Scott Parker. Para Edson, el cambio abre la posibilidad de volver a competir por minutos, aunque su regreso a la titularidad dependerá de las decisiones del siguiente cuerpo técnico.

De Raúl Jiménez a Edson Álvarez: dos historias distintas bajo Nuno Espírito Santo

El paso de Nuno por West Ham también deja un contraste con Raúl Jiménez. Ambos coincidieron en el futbol inglés, aunque sus experiencias con el entrenador fueron opuestas. Mientras Álvarez terminó sin minutos en la Championship, Jiménez se consolidó como la principal referencia ofensiva del Wolverhampton Wanderers durante el primer ciclo de Nuno.

Entre 2018 y 2020, Raúl Jiménez marcó 30 goles en sus primeras dos temporadas de Premier League con los Wolves, equipo que terminó en la séptima posición de la clasificación inglesa en ambas campañas. Su mejor registro llegó durante el curso 2019-20, cuando anotó 17 goles en la Premier League y alcanzó 27 tantos en 55 partidos de todas las competencias. Además, formó parte del equipo que disputó los cuartos de final de la Europa League, una etapa que lo posicionó entre los delanteros mexicanos con mayor producción en el futbol europeo.

Las historias de Jiménez y Álvarez muestran dos caras de la relación entre Nuno Espírito Santo y los futbolistas mexicanos. En Wolverhampton, el entrenador encontró en Raúl a uno de los pilares de su proyecto; en Londres, Edson no consiguió integrarse a sus planes deportivos tras regresar de Turquía. La salida del portugués no garantiza que el mediocampista recupere su lugar, pero sí representa un cambio en el escenario que lo había dejado fuera de competencia. Después de pasar de 3,145 minutos a solamente 75 en su temporada actual, el desafío del mexicano será recuperar la continuidad que tuvo durante sus primeros meses con los Hammers.