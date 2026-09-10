Edson Álvarez rompe el silencio tras señalamientos: “No tengo nada que ver con los hechos”

El mediocampista rechazó cualquier vínculo con la polémica y señaló que su equipo legal analiza acciones contra quienes difundan imputaciones falsas

Edson Álvarez fue señalado por el productor Juan José López Ordóñez | Imago7

Edson Álvarez se pronunció públicamente después de que su nombre fuera relacionado con un conflicto denunciado por un productor audiovisual. El mediocampista mexicano emitió un comunicado en sus redes sociales para rechazar cualquier participación o conocimiento sobre los hechos que han circulado en medios y aseguró que su prioridad se mantiene en su familia y su carrera profesional.

“Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, expresó el jugador del West Ham en el mensaje publicado. Álvarez señaló que durante los últimos meses su nombre fue utilizado para generar exposición mediática alrededor de una situación que, afirmó, no le pertenece.

El seleccionado mexicano también hizo referencia a las acusaciones y señaló que cualquier señalamiento debe presentarse ante las autoridades correspondientes. “Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”, indicó.

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Dentro de su comunicado, el mediocampista explicó que su equipo legal analiza las acciones que correspondan ante las afirmaciones que considera falsas. “No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros ni para obtener exposición mediática”, escribió el futbolista, quien agregó que buscará proteger su imagen y reputación.

Álvarez también habló sobre las publicaciones que intentaron relacionarlo con el conflicto a través del padre de su expareja. “No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero sí me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando”, señaló.

¿De qué acusan a Edson Álvarez?

La polémica surgió después de las declaraciones del productor audiovisual Juan José López Ordóñez, quien afirmó haber trabajado en un documental sobre la trayectoria del futbolista y posteriormente denunció un conflicto financiero e inmobiliario que, según su versión, derivó en un supuesto secuestro. Los señalamientos fueron dirigidos hacia personas del entorno de la expareja del jugador, mientras que Álvarez negó cualquier relación con esos hechos.

“Fue el 3 de noviembre de 2024. Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”, dijo López Ordóñez en entrevista con TV Notas.

López Ordóñez agregó que supuestamente el futbolista estaba enterado del hecho: “Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron. Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”.

“Llegó la ambulancia, patrullas, y me trasladaron al Ministerio Público en Lomas de Chapultepec. Levanté la denuncia. Ahí menciono los nombres de sus cómplices, como ‘yerno’ y como ‘hija’. El suegro ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación”.

El mediocampista mexicano recordó en su mensaje que durante casi una década de carrera profesional ha buscado mantenerse alejado de situaciones fuera del ámbito deportivo. “Vengo de una familia trabajadora y honrada que me enseñó que la reputación se construye durante años con trabajo, disciplina y conducta”, expresó.

Finalmente, Edson Álvarez cerró su postura señalando que continuará enfocado en sus prioridades personales y profesionales. “Mi prioridad está y seguirá estando donde siempre ha estado: en mis hijas, mi familia y mi carrera profesional”, concluyó el jugador mexicano.

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