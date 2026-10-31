Chelsea vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 9

Dos de los grandes clubes de Inglaterra se enfrentan, donde los Red Devils son los más necesitados de la victoria por estar en la parte baja de la clasificación

Chelsea vs Manchester United, en vivo el partido de Premier League | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Chelsea y Manchester United en el Stamford Bridge, en duelo correspondiente a la jornada 9 de la Premier League de Inglaterra.

Los Blues llegan a este compromiso después de ser eliminados en la Copa de la Liga ante el Liverpool y tras ser derrotado por el Tottenham, por lo que el cuadro de Xabi Alonso debe reencontrarse con la victoria para mantenerse en los primeros cinco lugares de la competencia.

Por su parte, el Manchester United no lo está pasando nada bien en la temporada, ya que se encuentra en la posición 16, cerca de la zona de descenso, ya que solo suma una victoria en ocho partidos tras vencer al Ipswich Town en la segunda fecha. Viene de perder por goleada ante el Bournemouth, algo que también sufrió en la Champions League, cuando cayó 4-1 ante el Como de Italia.

¿A qué hora inicia el Chelsea vs Manchester United hoy 31 de octubre de 2026?

El Chelsea recibirá al Manchester United este sábado 31 de octubre de 2026 a las 06:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Stamford Bridge de Londres, Inglaterra

Alineaciones del Chelsea vs Manchester United para la jornada 9, al momento

Al ser dos rivales de gran jerarquía, ambos clubes saldrían con su mejor equipo para ir en busca de la victoria, sobre todo por la necesidad de las instituciones para reencontrarse con la victoria. Estas serían las alineaciones del compromiso entre el Chelsea y Manchester United.

Chelsea: Mike Penders; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill; Pedro Neto, Jordan Henderson, Moisés Caicedo, Pep Chavarría; Geovany Quenda, Cole Palmer, Morgan Rogers.

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot; Youri Tielemans, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

¿Dónde ver el Chelsea vs Manchester United en vivo? Canales de TV y streaming online

El Chelsea vs Manchester United se disputará este sábado 31 de octubre a partir de las 6:30 horas, tiempo del centro de México. Encuentro que se podrá ver a través de la plataforma de streaming de HBO Max, por lo que más tarde en la mañana se conocerá al ganador en este duelo entre dos grandes de Inglaterra.