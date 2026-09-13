Mixco vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Aurora por el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Mixco vs Aurora, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mixco y Aurora FC por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El estadio Santo Domingo de Guzmán recibe un duelo entre dos equipos separados por apenas un punto en la clasificación. Los Chicharroneros llegan en el séptimo puesto con 10 unidades, mientras que Aurora se encuentra octavo con nueve.

Mixco intentará hacerse fuerte en casa para dejar atrás la derrota 2-0 ante San Pedro sufrida en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Fabricio Benítez registra tres victorias, un empate y cuatro derrotas en ocho presentaciones. Con 11 goles convertidos y 14 recibidos, los locales tienen la oportunidad de sumar tres puntos que les permitan recuperar terreno en la tabla.

Aurora también llega después de una derrota, luego del 2-1 sufrido frente a Municipal en su compromiso más reciente. Los dirigidos por Saúl Phillip acumulan tres victorias y cinco caídas en ocho fechas, con 11 tantos a favor y 13 en contra. El equipo aurinegro buscará terminar con una serie de dos derrotas consecutivas y superar a Mixco en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Aurora hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Aurora será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Aurora para la jornada 9, al momento

Ni Mixco ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. : Fabricio Benítez. Aurora: Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján, Hugo del Cid, Julio César Rodríguez, Víctor Urias. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Mixco vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Mixco y Aurora en los últimos años:

19 de abril de 2026 | Mixco 4-0 Aurora | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Mixco | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

24 de octubre de 2018 | Aurora 2-1 Mixco | Copa de Guatemala

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