¿Quién fue Amy Winehouse, cuántos discos grabó y dónde ver su documental? El 14 de septiembre cumpliría años

Recuerda a la cantante británica que, pese a su corta carrera, marcó a toda una generación

Amy Winehouse: aniversario 15 de su muerte. | @amywinehouse

Amy Winehouse dejó una carrera musical de menos de una década, pero sus canciones continúan presentes en plataformas digitales, películas y documentales. Este 14 de septiembre de 2026 se cumplen 43 años de su nacimiento, una fecha que permite recordar el recorrido de la cantante británica detrás de temas como Rehab, Back to Black y You Know I’m No Good.

La intérprete nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres y murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años. Su trabajo combinó elementos del jazz, soul, R&B y pop, mientras que sus letras tomaron como punto de partida relaciones personales, rupturas y episodios de su vida.

Winehouse únicamente publicó dos álbumes de estudio durante su vida, aunque después de su muerte aparecieron recopilaciones, grabaciones inéditas y discos en directo. Su segundo trabajo, Back to Black, la llevó a conseguir cinco premios Grammy en una misma ceremonia en 2008 y convirtió su música en parte del panorama internacional.

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¿Quién fue Amy Winehouse?

Amy Jade Winehouse fue una cantante y compositora británica nacida en Londres el 14 de septiembre de 1983. Desde sus primeros años estuvo vinculada al jazz y más adelante comenzó a presentarse en clubes antes de conseguir un contrato discográfico.

Su debut llegó en 2003 con Frank, un álbum que mostró influencias del jazz, soul y R&B y que recibió una nominación al Mercury Prize en Reino Unido. Tres años después publicó Back to Black, el trabajo que amplió su alcance fuera de territorio británico.

Canciones como Rehab, Back to Black, You Know I’m No Good, Tears Dry on Their Own y Love Is a Losing Game formaron parte de esa etapa. El disco contó con la producción de Salaam Remi y Mark Ronson, además de la participación de músicos vinculados con The Dap-Kings.

En los Grammy de 2008, Winehouse obtuvo cinco premios en una noche: Grabación del Año y Canción del Año por Rehab, Mejor Artista Nuevo, Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Álbum Vocal Pop por Back to Black. En total, su trayectoria suma seis premios Grammy, pues recibió de forma póstuma otro galardón por Body and Soul, colaboración con Tony Bennett.

Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años, en su casa de Camden, Londres. La causa de muerte fue una intoxicación por alcohol.

¿Cuántos años cumpliría Amy Winehouse hoy 14 de septiembre?

Amy Winehouse cumpliría 43 años este lunes 14 de septiembre de 2026. La cantante nació ese mismo día de 1983 y falleció poco menos de dos meses antes de cumplir 28 años. En este 2026 también se cumplieron 15 años de su muerte, ocurrida el 23 de julio de 2011.

Su obra continuó publicándose después de su fallecimiento y su historia ha llegado al cine a través de documentales como Amy, dirigido por Asif Kapadia, y la película biográfica Back to Black, estrenada en 2024 con Marisa Abela en el papel de la cantante.

¿Cuántos discos grabó Amy Winehouse y cuáles son sus mejores 10 canciones?

Amy Winehouse publicó dos discos de estudio en vida: Frank, en 2003, y Back to Black, en 2006.

Después de su muerte se lanzó en 2011 Lioness: Hidden Treasures, una recopilación póstuma de 12 grabaciones que incluye material previamente inédito, versiones alternativas y colaboraciones. Por ello, algunas colecciones oficiales presentan tres álbumes bajo su nombre, aunque Lioness no corresponde a un tercer disco de estudio terminado por Winehouse.

Una selección de 10 de las canciones más representativas de Amy Winehouse incluye:

Back to Black Rehab You Know I’m No Good Tears Dry on Their Own Love Is a Losing Game Valerie, con Mark Ronson Stronger Than Me Take the Box Me & Mr Jones Wake Up Alone

Entre ellas destaca Rehab, canción que ganó los Grammy a Grabación del Año y Canción del Año en 2008. Back to Black, por su parte, da nombre al segundo y último álbum de estudio de la cantante, un disco que ha superado los 16 millones de copias vendidas en el mundo, según la Recording Academy.

¿Dónde ver por streaming las películas y documentales de Amy Winehouse?

Uno de los principales títulos para conocer la historia de la cantante es Amy: La chica detrás del nombre, documental de 2015 dirigido por Asif Kapadia. La producción utiliza material de archivo, entrevistas y grabaciones para reconstruir su carrera y vida personal.

En México, Amy: La chica detrás del nombre está disponible en Apple TV Store para renta o compra. El documental tiene una duración aproximada de dos horas y siete minutos y recibió el Oscar a Mejor Documental en 2016.

Otra opción es Amy Winehouse: El último adiós, documental de 2011 que, de acuerdo con la disponibilidad consultada para México, puede verse gratis con anuncios en Tubi.

También se encuentra Back to Black, película biográfica de 2024 dirigida por Sam Taylor-Johnson y protagonizada por Marisa Abela. Para México cuenta con opciones de renta o compra digital en Apple TV Store y Amazon Video. La disponibilidad dentro de servicios de suscripción puede modificarse de acuerdo con los derechos de cada plataforma.

Finalmente, Classic Albums: Amy Winehouse – Back to Black, documental de 2018 centrado en la creación del disco, no cuenta actualmente con una opción de streaming disponible en México, de acuerdo con los catálogos consultados.

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