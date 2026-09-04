¡Enmascarado! Daniel Muñoz sorprende en su primer entrenamiento con Nottingham Forest

El lateral derecho colombiano de 30 años, Daniel Muñoz, portó una mascara en su rostro durante el entrenamiento con su nuevo club.

Daniel Muñoz con una mascara en su rostro | @NFFC

Uno de los movimientos en el mercado de fichajes que más llamó la atención en Colombia fue el de Daniel Muñoz al Nottingham Forest. Mientras todo el pueblo ‘tricolor’ esperaba que el lateral derecho diera el salto a un equipo con mayor envergadura en Inglaterra, el paisa realizó un movimiento completamente horizontal.

En uno de los últimos días del mercado de transferencias en Europa, Nottingham Forest confirmó la llegada del marcador de punta de la Selección Colombia. Un total de 22 millones de libras más los bonos contractuales, pagó el club inglés al Crystal Palace por los servicios del ‘cafetero’.

Con 30 años, Daniel Muñoz firmó su contrato por tres años con opción de uno más. En su nuevo club, el surgido en Águilas Doradas de Colombia utilizará el número 27. Un fichaje que fue exigencia pura y dura de Oliver Glasner, el nuevo director técnico del Nottingham Forest.

Daniel Muñoz aparece con una mascara en su primer entrenamiento con Nottingham Forest

Este jueves 3 de septiembre, Daniel Muñoz realizó su primer entrenamiento a la par de todos sus compañeros y llamó bastante la atención. El colombiano no solo brilló por sus cualidades y habilidades, sino también por llevar una mascara en su rostro. Un detalle que sorprendió, puesto que el sudamericano no venía con ninguna dolencia o lesión.

Dani down to business. 🇨🇴 pic.twitter.com/1mmv3LajIk — Nottingham Forest (@NFFC) September 3, 2026

Justamente, por este aspecto fue consultado el director técnico. El austriaco Oliver Glasner fue contundente y cerró cualquier posibilidad de duda o suspicacia al respecto. “Daniel Muñoz está utilizando una mascara en los entrenamientos porque se realizó una operación en la nariz después del Mundial 2026”.

Nottingham Forest ya se prepara para su primer juego del mes de septiembre. Este sábado 5 de septiembre desde las nueve de la mañana, horario colombiano, Daniel Muñoz podría debutar ante Tottenham. El partido se llevará a cabo en el Estadio City Ground y sería la presentación en sociedad del ‘cafetero’ en su nuevo club.

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