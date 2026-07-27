Tottenham vs Sydney FC en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El equipo inglés visita Australia para continuar con su pretemporada. Podrás seguir en vivo el partido a través de Claro Sports

Tottenham vs Sydney FC, en vivo el partido amistoso | Claro Sports

Tottenham y Sydney FC continúan su pretemporada rumbo a la campaña 2026-27. Este miércoles 29 de julio a las 3:45 horas (tiempo del centro de México), los Spurs visitan Australia para protagonizar la Sydney Super Cup, en la que será la presentación de Patrick Kisnorbo en su primera pretemporada con el club al que llegó a finales del torneo pasado y al que llevó a la última final de la A-League.

“Es una gran experiencia de aprendizaje para todos los involucrados”, dijo el técnico en la previa del juego ante el club de la Premier League. “Los jugadores podrán ver el nivel al que se enfrentan. Es una gran prueba para nosotros y una gran oportunidad para comparar en qué punto nos encontramos en esta etapa de la pretemporada. Es fantástico para nuestro deporte poder jugar contra los mejores equipos, los mejores jugadores y uno de los mejores entrenadores del mundo”.

“Ahora tengo el tiempo necesario para preparar al equipo de cara a la temporada. Son dos escenarios diferentes, pero el resultado que buscamos sigue siendo el mismo”, añadió.

Por su parte los Spurs llegan tras haber vencido al Auckland FC. Después de su triunfo, el equipo voló de Nueva Zelanda a Australia para encarar el compromiso frente al Sydney. Posteriormente el conjunto inglés chocará con el Chelsea.

“Buscamos mejorar nuestra condición física, mejorar nuestro nivel de juego, mejorar la conexión entre los jugadores y la relación con los jugadores en estos días en Nueva Zelanda y Australia. Es importante que juguemos delante de nuestra afición, porque el Tottenham tiene seguidores en todo el mundo”, declaró el timonel, Roberto De Zerbi.

A warm welcome in Sydney 🤍🇦🇺 pic.twitter.com/Fy2xRvpJlS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2026

Tottenham vs Sydney FC en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido Tottenham vs Sydney FC se disputará este miércoles 29 de julio de 2026 en punto de las 3:45 horas tiempo del centro de México. El compromiso se llevará a cabo en el Allianz Stadium, recinto ubicado en Australia, inaugurado en 2022 y cuya capacidad es para 45 mil 500 espectadores.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

¿Dónde ver el Tottenham vs Sydney FC en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Tottenham vs Sydney FC, partido amistoso rumbo a la temporada 2026-27, se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra señal estará disponible 10 minutos antes (3:35 horas) para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

La programación de amistosos internacionales que se podrá seguir por Claro Sports reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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