Real Betis vs Olympique de Lyon, en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Real Betis y el Olympique de Lyon afinarán sus armas de cara a la próxima temporada con un partido este 29 de julio en el Estadio Ciudad de La Línea

¿Dónde ver en vivo online el Real Betis vs Olympique de Lyon? | Claro Sports

Claro Sports trae para ti el partido amistoso entre el Real Betis y el Olympique de Lyon este martes 29 de julio de 2026, con una transmisión para gran parte de América Latina. El compromiso de pretemporada representa una valiosa prueba para ambos clubes, que buscan afinar detalles antes del arranque de sus respectivas ligas. El encuentro ofrecerá una oportunidad para evaluar el estado futbolístico de dos plantillas con aspiraciones importantes de cara a la nueva campaña.

En el banquillo del Real Betis se mantiene Manuel Pellegrini, mientras que el Olympique de Lyon continúa bajo las órdenes de Paulo Fonseca. Ambos estrategas cuentan con el respaldo de sus directivas tras los resultados obtenidos en temporadas recientes, aunque el reto ahora consiste en dar un paso al frente en el plano deportivo. El partido también servirá como un examen para medir el avance de dos proyectos que aspiran a competir por objetivos más ambiciosos durante la temporada 2026-2027.

Real Betis vs Olympique de Lyon en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido amistoso se disputará el próximo miércoles 29 de julio en el Estadio Ciudad de La Línea, ubicado en Cádiz, como parte de la preparación de ambos equipos rumbo al inicio de la temporada 2026-2027. Este compromiso cuenta con un antecedente reciente, ya que los dos clubes se enfrentaron en noviembre de 2025 dentro de la UEFA Europa League, un encuentro que terminó con victoria para el Real Betis gracias a las anotaciones de Abde y Antony, resultado que buscará repetir en este nuevo ensayo de pretemporada.

México y Centroamérica : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana y Venezuela: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina y Uruguay: 15:00 horas.

¿Dónde ver el Real Betis vs Olympique de Lyon en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

En Claro Sports te llevaremos todos los detalles de este partido de pretemporada con nuestra transmisión en vivo online, donde podrás seguir cada jugada dentro y fuera del terreno de juego. Nuestro equipo de expertos ofrecerá comentarios, análisis, estadísticas y la información más relevante para que no pierdas de vista ningún momento del encuentro.

La cobertura estará disponible para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sigue la transmisión de Claro Sports y vive este compromiso con el mejor análisis y toda la información que rodea a los protagonistas antes, durante y después del silbatazo final.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Los clubes de Europa ya iniciaron su pretemporada con la mira puesta en el arranque de la temporada 2026-2027, una etapa en la que los entrenadores buscan definir sus plantillas mientras el mercado de fichajes continúa abierto. LaLiga será la primera de las cinco grandes ligas en comenzar actividades el 15 de agosto, seguida por la Premier League y la Ligue 1 el 21 de agosto, la Serie A el 22 y la Bundesliga hasta el 28 de agosto. Después llegará el turno de las competiciones continentales, con el inicio de la fase de liga de la Champions League en septiembre, la Europa League el 16 y 17 de ese mes, y la Conference League el 15 de octubre, lo que marcará el comienzo oficial de una nueva campaña en el fútbol europeo.

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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