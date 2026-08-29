Comunicaciones vs Municipal: ¿Cómo se encuentra el historial del Clásico?

La historia entre Comunicaciones y Municipal comenzó oficialmente en 1951.

Los duelos entre ‘Albos’ y ‘Rojos’ | @Rojos_Municipal

El fútbol guatemalteco volverá a vivir una edición del clásico entre Comunicaciones y Municipal, dos de los clubes con mayor tradición del país. El encuentro de este sábado 29 de agosto tendrá como escenario el estadio Cementos Progreso, donde ambos equipos buscarán sumar en una nueva jornada de la Liga Nacional.

La historia entre Comunicaciones y Municipal comenzó oficialmente en 1951 y, desde entonces, el enfrentamiento se convirtió en uno de los partidos de mayor seguimiento del fútbol guatemalteco. Con más de siete décadas de duelos, ambos equipos han construido una rivalidad que también ha trascendido las competiciones locales.

De acuerdo con los registros de la Liga Nacional, el partido de este sábado será el clásico número 338 entre los dos clubes. Del total, 302 enfrentamientos corresponden a torneos disputados en Guatemala, mientras que los restantes se produjeron en diferentes competiciones internacionales y regionales.

Comunicaciones domina el historial ante Municipal

Después de 337 clásicos disputados, Comunicaciones llega con una pequeña ventaja en el balance general. El conjunto crema registra 116 victorias, mientras que Municipal suma 113 triunfos. Además, ambos equipos han terminado igualados en 108 oportunidades.

La diferencia también se refleja en los puntos acumulados a partir de esas victorias. Comunicaciones suma 456 unidades por sus partidos ganados, mientras que Municipal registra 447. La distancia entre ambos es reducida y puede modificarse con el desarrollo de los próximos clásicos.

En el apartado ofensivo, el equipo crema también se encuentra por delante. Comunicaciones acumula 390 goles en el historial frente a Municipal y está a solamente 10 anotaciones de alcanzar las 400. Los Rojos, por su parte, han marcado 381 tantos en estos enfrentamientos.

Si se toman en cuenta únicamente los encuentros correspondientes a competiciones nacionales, el registro contempla 302 partidos hasta antes del compromiso de este sábado. El próximo clásico será, por lo tanto, el 303 en el ámbito local, agregando un nuevo capítulo a una rivalidad que se mantiene vigente.

El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes se disputó el 14 de enero de 1951, durante el torneo de Liga de ese año. Comunicaciones se quedó con la victoria por 2-1 en el estadio Autonomía de la Ciudad de Guatemala, escenario que ya no existe. Unas semanas antes, ambos habían jugado un amistoso por la Copa Navidad, el 24 de diciembre de 1950, con otro triunfo crema, esta vez por 2-0.

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