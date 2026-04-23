¿Puede marquense descender y jugar los cuartos de final del Clausura 2026?

El equipo de los Leones podría jugar aunque descienda.

Marquense, el equipo que más escaló en el ránking Concacaf | Facebook Marquense

A una jornada para el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, hay una importante cantidad de variantes que pueden darse. Si bien ya hay siete de ocho equipos clasificados a los cuartos de final, y resta conocer al octavo, no tenemos cruces definidos en la previa y la atracción principal se la lleva la tabla anual, que vivirá una jornada dramática.

El caso es que se podría dar una curiosidad, que uno de los ocho que clasifica a los cuartos de final del certamen sea al mismo tiempo un equipo que hubiera sufrido el descenso. El protagonista de esta cuestión es el Deportivo Marquense, equipo que si se dieran ciertos resultados podría perder la categoría este domingo 26 de abril, y a su vez encarar el tramo final del Clausura.

Si Marquense, que tiene 53 puntos en la tabla anual y -18 de diferencia de gol, pierde con Guastatoya, que tiene 50 unidades y una diferencia de -10, descenderá a la primera división del fútbol de Guatemala. Sin embargo, ya aseguró quedar 7° en la tabla de posiciones del Clausura 2026 y por ende encararía los playoffs sabiendo que pase lo que pase, jugará en segunda.

Tal y como lo establece el reglamento de Guatemala, esta opción es válida. Se le permite a un equipo disputar las fases finales del torneo más allá de que esté descendido o no, por lo que si Marquense pierde contra el ‘pecho amarillo’, encarará los cuartos de final como club de segunda.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 83 +35 44 2 Mixco 80 +20 44 3 Antigua GFC 75 +21 44 4 Xelajú MC 64 +17 44 5 Aurora 58 -13 44 6 Cobán Imperial 55 +3 44 7 Comunicaciones 55 -8 44 8 Marquense 53 -18 44 9 Guastatoya 50 -10 44 10 Malacateco 50 -12 44 11 Mictlán 50 -13 44 12 Achuapa 43 -22 44

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa ya quedó sin opciones matemáticas y se convirtió en el primer equipo descendido de la temporada. En la parte baja de la tabla acumulada, la situación sigue siendo muy ajustada, con varios clubes separados por pocos puntos de diferencia a falta de una jornada.

Mictlán ocupa actualmente una de las posiciones más comprometidas con 50 puntos, lo que lo deja en zona de descenso. Sin embargo, la pelea no está definida, ya que Guastatoya y Malacateco también suman 50 unidades y se mantienen fuera de la zona roja por diferencia de goles.

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