¡Cambios en la Liga MX! Grupo Orlegi anuncia venta del Atlas al empresario mexicano José Miguel Bejos

El nuevo propietario del club tapatío también es dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol

El Atlas cambia de dueño antes de finalizar el Clausura 2026 | Imago7

El club Atlas tendrá un nuevo propietario en el fútbol mexicano tras concretarse su proceso de venta. Grupo Orlegi confirmó el traspaso de la institución a PRODI, grupo encabezado por el empresario mexicano José Miguel Bejos, luego de varios meses de negociaciones iniciadas en 2025.

La operación fue aprobada por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol en una sesión ordinaria realizada este jueves. El acuerdo establece que PRODI adquiere la propiedad del club, aunque aún está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

El proceso de venta se desarrolló con la intervención de bancos norteamericanos durante las últimas semanas. La transacción marca el cierre de un periodo de gestión de Grupo Orlegi al frente del equipo, que se extendió por siete años.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado en las redes sociales del grupo empresarial, la decisión responde a una visión compartida entre ambas partes. El objetivo planteado es dar continuidad a un proyecto deportivo de largo plazo y mantener la estructura institucional del club.

Hasta el momento no se dieron a conocer las cifras de la operación. Las partes involucradas señalaron que existe coincidencia en los lineamientos del proyecto entre el grupo saliente y el entrante.

El presidente del Consejo de Administración de Orlegi, Alejandro Irarragorri, explicó que el proceso se realizó bajo criterios establecidos. Indicó que la operación se llevó a cabo con apego a procedimientos de orden y transparencia.

Irarragorri también se refirió al nuevo propietario del club. “Confiamos en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del fútbol mexicano”, señaló.

El acuerdo contempla un periodo de transición en la administración del equipo. Orlegi continuará al frente de la operación hasta el 30 de junio, mientras que a partir del 1 de julio PRODI asumirá el control total de la franquicia.

José Miguel Bejos es propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Con esta adquisición, se incorpora como nuevo actor en la estructura de propiedad dentro del fútbol mexicano.

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