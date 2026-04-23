¿Qué necesita el Cartaginés de Amarini Villatoro para clasificar?

Gran campaña del técnico ‘chapín’ en Costa Rica.

Cartaginés sueña con avanzar en la Concachampions | @Cartagines

A falta de una jornada para el final de la fase regular del Clausura 2026 de Costa Rica, el equipo de Cartaginés que comanda el guatemalteco Amarini Villatoro está muy cerca de conseguir el gran objetivo trazado a inicios de temporada: clasificarse a las fases finales del certamen. El equipo marcha 4° con 29 unidades, seis más que Alajuelense, que marcha quinto y como tiene un partido menos, aún cuenta con chances matemáticas de alcanzarlo.

El caso es que el escenario es muy bueno para Cartaginés. En caso de que este 23 de abril Alajuelense no le gane a Puntarenas, algo que parece difícil dado que lo hará de local y ante un rival que ya no pelea por nada, los de Villatoro se clasificarán directamente a las semifinales del torneo sin importar el resultado del partido que jugará el domingo próximo de visita frente a Guadalupe.

Ahora bien, si los ‘manudos’ logran vencer a Puntarenas, le meten presión a Cartaginés que como mínimo deberá sacar un empate en su visita al flojo equipo de Guadalupe, o bien esperar que Alajuelense no le gane en la jornada final al equipo de Liberia como visitante que ya está clasificado y que pondría para ese juego algunos suplentes.

Si bien pareciera una fija la victoria de Alajuelense sobre Puntarenas, hay un antecedente reciente en el que también de local, no pudieron ganarle a Guadalupe, que estaba último en ese momento. Por eso el equipo del ‘machillo’ tiene por delante la orden de no subestimar ni por un momento a su rival, al que deberá ganarle para seguir con vida en el torneo.

Es por eso que Cartaginés tiene el camino bastante allanado para el objetivo, teniendo en cuenta de que depende de sí mismo para ello y es algo muy valioso en ese sentido. Ahora, para no clasificar debería darse un montón de cuestiones: que pierda contra Guadalupe, y que Alajuelense le gane a Puntarenas y a Liberia, igualando así los puntos pero clasificando por diferencia de gol a favor.

En ese sentido, con Herediano, Saprissa y Liberia ya clasificados, queda resolver si Cartaginés será el cuarto acompañante. Lo que es seguro es que de no lograrlo, el equipo de Alajuelense será.

Tabla de posiciones jornada 17

CS Herediano — 37 pts

Deportivo Saprissa — 31 pts

Municipal Liberia — 30 pts

CS Cartaginés — 29 pts

LD Alajuelense — 23 pts (16 PJ)

Sporting FC — 21 pts

AD San Carlos — 20 pts

Puntarenas FC — 16 pts (16 PJ)

Guadalupe FC — 14 pts

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