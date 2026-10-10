Chelsea vs Bournemouth en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 6

Los Blues buscan terminar su racha de tres partidos sin ganar en la Premier League ante un Bournemouth que todavía no conoce la victoria

El Chelsea recibe al Bournemouth este sábado 10 de octubre en Stamford Bridge, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Premier League 2026-27. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega en la décima posición de la clasificación, con siete puntos después de cinco encuentros, y necesita reencontrarse con la victoria tras una racha de tres compromisos sin ganar en el campeonato inglés.

Los Blues comenzaron la temporada con triunfos ante Fulham (3-2) y Brighton (4-3), pero posteriormente cayeron frente al Arsenal (2-1), empataron con Hull City (2-2) y fueron goleados por Brentford (3-0). La principal preocupación del entrenador español está en la defensa, que ha recibido al menos dos anotaciones en cada una de sus cinco presentaciones ligueras.

Por su parte, el Bournemouth de Marco Rose ocupa el decimoséptimo puesto con tres unidades, producto de tres empates y dos derrotas. Los Cherries buscan su primera victoria en el torneo y romper una racha de diez enfrentamientos sin superar al conjunto londinense. Sus dos visitas más recientes a Stamford Bridge terminaron con marcadores de 2-2, un antecedente que alimenta sus aspiraciones de sumar puntos en territorio visitante.

¿A qué hora inicia el Chelsea vs Bournemouth hoy 10 de octubre de 2026?

El encuentro entre Chelsea y Bournemouth, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League 2026-27, está programado para este sábado 10 de octubre a las 8:00 horas, tiempo del centro de México. El partido tendrá como escenario Stamford Bridge, donde los locales buscarán conseguir su tercera victoria de la temporada.

Alineaciones del Chelsea vs Bournemouth para la jornada 6, al momento

El Chelsea podría recuperar a Marco Palestra y Emmanuel Emegha, quienes regresaron a los entrenamientos durante la semana. Sin embargo, Xabi Alonso mantiene las dudas sobre Moisés Caicedo, Reece James y Cole Palmer, mientras que João Pedro podría continuar fuera por una lesión de rodilla.

Del lado del Bournemouth, Marco Rose no contaría con Alex Scott, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo y Justin Kluivert, además de mantener en duda la participación de Veljko Milosavljevic y Amine Adli.

Chelsea : Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Pedro Neto, Roméo Lavia, Jordan Henderson, Chavarría; Cole Palmer, Morgan Rogers y Danny Welbeck.

: Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Pedro Neto, Roméo Lavia, Jordan Henderson, Chavarría; Cole Palmer, Morgan Rogers y Danny Welbeck. Bournemouth: Djordje Petrović; Adam Smith, James Hill, Silva, Adrien Truffert; Tyler Adams, Lewis Cook; Rayan, Ryan Christie, Marcus Tavernier y Evanilson.

¿Dónde ver el Chelsea vs Bournemouth en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Chelsea y Bournemouth de este sábado 10 de octubre podrá seguirse en México a través de FOX One, mientras que la transmisión por radio estará disponible en W Deportes. Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto en vivo, con las acciones más importantes, goles, resultado actualizado y los detalles del encuentro desde Stamford Bridge.