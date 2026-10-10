Arsenal vs Leeds, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 6

Sigue en directo el partido del fútbol inglés en la que el Arsenal busca pelear por la cima de la clasificación

Arsenal vs Leeds en vivo el partido de la Premier League | Claro Sports

¿Dónde ver el Arsenal vs Leeds en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Arsenal y Leeds United se podrá seguir en México a través de TNT Sports y HBO Max, que transmitirán el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Premier League 2026/27. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Arsenal vs Leeds para la jornada 6, al momento

Estas son las alineaciones previstas para el partido entre Arsenal y Leeds United. Los equipos titulares deberán confirmarse antes del inicio del encuentro.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.

Leeds United: James Trafford; James Justin, Tarik Muharemovic, Nico Elvedi; Jayden Bogle, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach, Gabriel Gudmundsson; Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin.

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Leeds hoy 9 de octubre de 2026?

El partido entre Arsenal y Leeds United, correspondiente a la jornada 6 de la Premier League 2026/27, se disputará este viernes 9 de octubre a las 05:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Emirates Stadium, casa del Arsenal, que buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Arsenal vs Leeds en vivo

La jornada 6 de la Premier League 2026/27 presenta el enfrentamiento entre Arsenal y Leeds United, dos equipos que buscan sumar puntos para mantenerse en la parte alta de la clasificación. El encuentro se disputará este viernes 9 de octubre en el Emirates Stadium, donde los dirigidos por Mikel Arteta intentarán aprovechar la localía para regresar a la senda del triunfo.

El Arsenal llega a este compromiso después de caer 3-0 ante el Brighton & Hove Albion, resultado que lo dejó con 12 puntos en la segunda posición de la tabla. Por su parte, el Leeds United suma nueve unidades y ocupa el quinto lugar, luego de empatar sin goles frente al Crystal Palace en su último partido de liga.

Los antecedentes favorecen al conjunto londinense. En sus últimos enfrentamientos, el Arsenal consiguió una victoria por 4-0 ante el Leeds United. Además, en el historial general entre ambos clubes, los Gunners registran 55 triunfos, frente a 41 victorias del Leeds y 33 empates, por lo que buscarán ampliar su ventaja en esta nueva edición del duelo.

El partido representa una oportunidad para que el Arsenal se recupere de su última derrota y para que el Leeds intente acercarse a los primeros puestos. A continuación, te contamos a qué hora comienza el encuentro, cuáles son las alineaciones previstas y dónde ver el Arsenal vs Leeds en vivo.