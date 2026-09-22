Alex Padilla responde a dudas sobre su conexión con México: “Soy mexicano y siento estos colores”

El portero del Tri afirmó que defenderá la camiseta nacional con entrega. Además, habló sobre su experiencia como suplente de Unai Simón en el Athletic Club

El meta espera llenarle el ojo a Márquez | Imago7

Alex Padilla vive una nueva etapa dentro de su carrera después de recibir el llamado de la selección mexicana. El portero fue convocado para formar parte del nuevo proceso rumbo al próximo ciclo mundialista y, ante los cuestionamientos por su doble nacionalidad y su origen español, aseguró que su vínculo con México va más allá de su lugar de nacimiento.

En entrevista con TUDN, el guardameta explicó que su relación con el país viene desde su familia y aseguró que está comprometido con defender la camiseta del Tri. Padilla nació en España, pero obtuvo la nacionalidad mexicana por su madre, situación que le permitió representar al combinado nacional después de haber formado parte de las categorías inferiores de la selección española.

El arquero señaló que, aunque algunas personas han cuestionado su identidad por no tener acento mexicano, su conexión con el país está presente en su vida diaria. “No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora en frente de la cámara no me sale, pero soy el primero en que si me tengo que matar por este país (México) lo voy a hacer”, declaró.

Padilla también habló sobre uno de sus tatuajes y explicó el significado que tiene para él, ya que representa la relación con sus raíces. “Al final todos los tatuajes que tengo tienen un significado para mí, de hecho, este es el primer tatuaje que me hice en mi vida”, comentó el portero durante la entrevista.

El futbolista explicó que esa imagen está relacionada con su familia y la manera en que su madre le transmitió sus raíces mexicanas desde pequeño. “Este tatuaje me lo hice con 16 años que ahora le cambiaría un par de cosillas… al final representa lo que es mi familia para mí, que el 90% de mis familiares son mexicanos, somos mexicanos, y siempre mi madre me lo ha inculcado mucho y lo ha sentido mucho”, aseguró.

Además de hablar sobre su llegada al Tri, Padilla compartió cómo ha vivido su papel como segundo portero del Athletic Club detrás de Unai Simón. El guardameta explicó que compartir equipo con el internacional español representa una oportunidad para continuar aprendiendo y mejorar aspectos de su juego.

“Este es el segundo año en el que estoy en un rol de un segundo portero con Unai Simón, afortunadamente para mí es el mejor portero del mundo y lo que me queda es aprender lo máximo posible de él. Eso hará que cuando me toque competir esté más cerca de dar mi mejor nivel”, explicó Padilla.

MÁS INFORMACIÓN: La Selección Mexicana tiene su primer entrenamiento bajo el mando de Rafael Márquez

El portero también comparó sus experiencias como titular y suplente, luego de haber tenido minutos en Liga MX con Pumas y ahora desempeñar otro rol en España. “No es ni mejor, ni peor, es diferente. Yo he vivido el ser titular en la Liga MX con Pumas, estoy viviendo el ser el segundo portero y ni mejor, ni peor. Yo te diría que jugando de titular aprendes, y luego es verdad que cuando eres suplente el aprendizaje es más personal”, señaló.

Con su llegada a la concentración del combinado tricolor, Alex Padilla busca ganarse un lugar dentro del proyecto encabezado por el nuevo cuerpo técnico y aportar su experiencia internacional en una competencia por la portería del equipo nacional.

TE PUEDE INTERESAR: