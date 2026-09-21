México volverá a Monterrey para una prueba decisiva en la Nations League

El Gigante de Acero albergará al Tricolor de Rafael Márquez en el certamen regional

El Tricolor vuelve a Monterrey. | Imago7

La Selección Mexicana volverá a jugar en Monterrey después de ocho años. El equipo dirigido por Rafa Márquez se presentará el próximo 17 de noviembre en la cancha de Rayados, en un partido correspondiente al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Nations League.

El Tricolor llegará a esta eliminatoria después de completar cuatro partidos amistosos durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, compromisos que servirán a Rafa Márquez para continuar con la construcción de su equipo antes de afrontar su primera serie oficial al frente de la Selección Mexicana.

El regreso a Monterrey marcará también uno de los primeros desafíos de competencia para Márquez. México defenderá el título de la Nations League conquistado durante la etapa de Javier Aguirre, por lo que el nuevo cuerpo técnico tendrá como objetivo mantener al combinado nacional en la pelea por el campeonato.

La última visita de México a Monterrey ocurrió el 11 de octubre de 2018. Aquella noche, en el Estadio Universitario, el conjunto mexicano derrotó 3-2 a Costa Rica. Desde entonces, la selección no había vuelto a disputar un partido en la ciudad.

Monterrey sí tuvo actividad internacional durante ese periodo, pues fue una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo de 2026, aunque el Tricolor no disputó ninguno de sus encuentros del torneo en territorio regio. Por ello, el duelo de Nations League marcará el regreso de México a una ciudad en la que no juega desde hace ocho años.

Ahora, el escenario será el estadio de Rayados y el compromiso formará parte de una eliminatoria a doble partido por un lugar en las semifinales. La vuelta en Monterrey definirá al equipo que continuará en la búsqueda del título de la Nations League, competencia en la que México llegará como campeón defensor.

Para Márquez, el encuentro representará una de sus primeras pruebas oficiales desde que asumió la conducción del equipo. Después de los amistosos de septiembre y octubre, el técnico afrontará una serie en la que el resultado tendrá consecuencias directas dentro de su primer torneo con la selección.

El Cerro de la Silla volverá a mirar hacia la Selección Mexicana. Ocho años después de su última aparición en Monterrey, el Tricolor regresará a la ciudad con la misión de avanzar y comenzar la defensa del título conseguido bajo el mando del Vasco Aguirre.

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