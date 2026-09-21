Chucky Lozano y Germán Berterame aterrizan en México para el inicio de la era Rafa Márquez

El atacante del LA Galaxy regresa al Tricolor tras casi un año de ausencia, mientras que Berterame recibe una nueva oportunidad con México

Los jugadores aterrizaron para unirse a la concentración | Mariana Zacarias

La Selección Mexicana continúa sumando jugadores para la primera concentración de Rafa Márquez como director técnico, y los dos futbolistas provenientes de la MLS ya se encuentran en territorio nacional: Hirving Lozano y Germán Berterame.

Ambos atacantes fueron incluidos en la primera lista del nuevo entrenador del Tricolor y buscarán aprovechar la serie de cuatro partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile para hacerse de un lugar en esta nueva etapa rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Chucky Lozano vuelve a la Selección Mexicana

Después de permanecer ocho meses fuera de actividad, Hirving Lozano dejó San Diego y dio el salto al LA Galaxy para el cierre de la temporada en Estados Unidos. El campeón en Países Bajos e Italia ha recuperado ritmo competitivo y registra un gol y dos asistencias en ocho partidos con el conjunto angelino.

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Ahora, el Chucky se prepara para regresar a la Selección Mexicana. Lozano acumula 75 partidos con la camiseta del Tricolor, con 18 goles y 12 asistencias. Su última aparición con México se produjo en noviembre de 2025, durante el partido amistoso ante Uruguay, por lo que vuelve a una convocatoria prácticamente un año después.

Su último gol con la verde fue en octubre de 2023, cuando marcó en un amistoso frente a Ghana. A su llegada, el atacante se mostró entusiasmado por esta nueva oportunidad.

Germán Berterame busca consolidarse con México

Por su parte, Germán Berterame ha disputado 23 partidos de MLS esta temporada con el Inter Miami, en los que registra siete goles y cinco asistencias.

El delantero se ha convertido en un elemento habitual dentro de las alineaciones de Las Garzas durante las últimas jornadas, aunque atraviesa una sequía goleadora en liga. No marca en la MLS desde el 24 de mayo y tampoco ha encontrado el gol desde la reanudación de la actividad posterior al Mundial.

Berterame recibe ahora una nueva oportunidad con la Selección Mexicana, con la que acumula nueve partidos y dos goles. Su última aparición llegó en marzo, durante el amistoso frente a Portugal, aunque posteriormente quedó fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

El delantero también expresó su entusiasmo antes de incorporarse al equipo de Rafa Márquez. “Contento, muy ilusionado, con muchas ganas y vamos a disfrutar todos los partidos”, declaró para Mariana Zacarias.

¡COMIENZA UNA NUEVA ETAPA PARA BERTE EN MÉXICO!🇲🇽😮‍💨



Germán Berterame llegó a la capital para reportar con la selección mexicana y se mostró feliz por afrontar nuevamente el reto con el Tricolor bajo la dirección de Rafa Márquez. 👀



¡Por muchos goles, Berte!🙌 pic.twitter.com/nLfqttnc5k — Claro Sports (@ClaroSports) September 21, 2026

La Selección Mexicana iniciará esta nueva etapa bajo el mando de Rafa Márquez con dos partidos durante septiembre. El Tricolor enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore y tres días más tarde, el 29 de septiembre, se medirá ante Perú en Nueva Jersey.

La actividad continuará en octubre con otros dos compromisos. México enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y cerrará esta serie de encuentros el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles. Los cuatro partidos podrán disfrutarse en México a través de Claro Sports Premium.

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