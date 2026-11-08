¡11 goles y fuera del Tri! Henry Martín supera a los delanteros convocados por Rafael Márquez

En el actual semestre con su club, el capitán del América supera en goles a los ocho delanteros convocados desde julio de 2026

Márquez dejó fuera a Henry Martín de la convocatoria | Claro Sports

Henry Martín volvió a marcar con América y aumentó los cuestionamientos sobre su ausencia en la convocatoria de Rafael Márquez para la Selección Mexicana. El delantero azulcrema llegó a 11 goles en el Apertura 2026 de la Liga MX después de convertir un penalti ante Pumas, este 7 de noviembre, durante el Clásico Capitalino que terminó empatado 2-2. La cifra coloca al atacante por encima de los ocho delanteros convocados en cuanto a anotaciones oficiales con sus clubes desde julio de 2026.

La decisión de Márquez de dejar fuera al capitán americanista adquiere otra dimensión al comparar la producción ofensiva de los seleccionados. El entrenador convocó a Roberto Alvarado, Armando León, Armando González, Santiago Gimenez, Julián Quiñones, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Alexis Vega e Isaías Violante para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. Ninguno de los ocho alcanza los 11 goles de ‘La Bomba’ durante el semestre actual, aunque sus estadísticas corresponden a diferentes ligas, posiciones y cantidades de minutos disputados.

Henry Martín llega a 11 goles con América, pero sigue fuera de la Selección Mexicana

El penalti convertido ante Pumas representó la undécima anotación de Henry Martín en el Apertura 2026, después de comenzar la jornada con diez tantos en 13 apariciones. El atacante había conseguido un doblete frente a Toluca en la fecha anterior y extendió su registro en el Estadio Olímpico Universitario. Con este desempeño, el delantero de 33 años se mantiene como el futbolista mexicano con más goles del campeonato, únicamente por debajo del venezolano Salomón Rondón en la clasificación general de artilleros.

La producción de Martín también refleja su regreso a las cifras goleadoras que había registrado antes de sus problemas físicos. El delantero no alcanzaba una cantidad similar desde el Clausura 2023, cuando terminó la fase regular con 14 anotaciones. En el actual campeonato acumula 11 goles y tres asistencias en Liga MX, una participación ofensiva que contrasta con su ausencia de la convocatoria para enfrentar a Jamaica.

Henry Martín, el goleador mexicano | Imago7

Sin embargo, uno de los elementos que distingue el registro de Henry Martín es su cantidad de anotaciones desde el punto penal. Antes del encuentro contra Pumas, cinco de sus diez goles habían llegado por esta vía. Con el cobro de la jornada 16, seis de sus 11 tantos corresponden a penaltis y cinco fueron conseguidos mediante otras jugadas. Esta distribución permite contextualizar sus cifras, aunque todos los goles cuentan para la clasificación oficial de anotadores.

¿Cuántos goles llevan los delanteros convocados por Rafael Márquez desde julio de 2026?

Para comparar a Henry Martín con los ocho convocados se consideran los goles oficiales de clubes entre el 1 de julio y el 7 de noviembre de 2026 en la Liga MX, las ligas europeas y saudí, además de competencias como la Leagues Cup, la Champions League asiática, la Europa League y las copas nacionales. La comparación no se limita a partidos de liga, pues varios seleccionados participaron en más de una competición durante el semestre.

Julián Quiñones es el futbolista convocado que más se acerca a Henry Martín, con diez goles oficiales para el Al Qadisiya. El delantero registra seis anotaciones en la Saudi Pro League y cuatro en la Champions League asiática, además de seis asistencias. Su actuación frente al Al Gharafa, el pasado 2 de noviembre, incluyó un doblete que elevó su cuenta continental. Con esas cifras, Quiñones se mantiene a un gol de igualar los 11 del capitán americanista.

Alexis Vega aparece después con ocho anotaciones oficiales para el Toluca desde julio, distribuidas entre cinco goles en Liga MX, dos en la Leagues Cup y uno en el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul. El futbolista también participó en la final de Leagues Cup que los Diablos Rojos ganaron ante Monterrey.

Otro de los convocados es Roberto Alvarado, quien suma seis goles oficiales con Guadalajara durante el semestre. Cinco corresponden al Apertura 2026 y uno a la Leagues Cup, conseguido contra el LAFC. El jugador de Chivas ha sido utilizado en distintas funciones ofensivas, por lo que su aportación también comprende la generación de oportunidades y la construcción de jugadas, además de las anotaciones.

Armando ‘Hormiga’ González y Armando León registran cinco goles cada uno con sus respectivos clubes europeos. González consiguió tres anotaciones en la Copa de Grecia y dos en la Europa League con el Olympiacos, mientras que León suma cinco tantos en la primera división de Croacia con el NK Osijek. Ambos fueron incluidos entre las opciones de centro delantero para enfrentar a Jamaica. León recibió su primera convocatoria a la selección mayor, mientras que González busca aumentar su participación en el proceso de Márquez.

Los otros tres convocados presentan cifras inferiores en el actual semestre. Isaías Violante registra tres goles oficiales con América, uno en Liga MX y dos en Leagues Cup. Jesús ‘Tecatito’ Corona suma dos anotaciones con Monterrey, ambas en el Apertura 2026, mientras que Santiago Gimenez también cuenta con dos tantos para el Porto, distribuidos entre la liga portuguesa y la Copa de la Liga. El delantero del conjunto portugués también aportó una asistencia frente al Napoli en la Champions League.

Así queda la comparación de goles oficiales con clubes desde julio hasta el 7 de noviembre de 2026:

Futbolista Club Goles Henry Martín (no convocado) América 11 Julián Quiñones Al-Qadisiya 10 Alexis Vega Toluca 8 Roberto Alvarado Chivas 6 Armando León NK Osijek 5 Armando González Olympiacos 5 Isaías Violante América 3 Santiago Gimenez Porto 2 Jesús ‘Tecatito’ Corona Monterrey 2

¿Por qué Rafael Márquez no convocó a Henry Martín?

La convocatoria de Rafael Márquez contempla tres delanteros que desempeñan principalmente la función de centro delantero: Santiago Giménez, Armando González y Armando León. El entrenador también seleccionó futbolistas con características diferentes, como Quiñones, Vega, Alvarado, Corona y Violante.

El rendimiento goleador no es lo único elemento que interviene en una convocatoria, pues las funciones tácticas, la condición física, la competencia por posiciones y las necesidades del equipo pueden influir en las decisiones del entrenador. En el caso de Martín, su regreso a los once goles representa un argumento estadístico para comparar su presente con el de los seleccionados, pero no permite establecer por sí solo los motivos por los que Márquez decidió prescindir del capitán del América.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston y el 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, en una eliminatoria que otorgará un boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League. Mientras los ocho convocados buscarán responder en los primeros compromisos oficiales de Rafael Márquez.